- Последняя возможность: протесты в Израиле в связи с соглашением о заложниках

В Тель-Авиве и различных районах Израиля собрались толпы людей, протестующих против требований освободить заложников, удерживаемых исламской ХАМАС. Акция, названная "Их могли бы спасти", собрала выступающих, осуждающих премьер-министра Биньямина Нетаньяху за задержку соглашения, вводя новые условия. Полиция на лошадях оцепила демонстрацию, когда она приблизилась к Министерству обороны.

Основной спор между Израилем и исламской ХАМАС, посредничество в котором ведут США, Египет и Катар в Каире, якобы вращается вокруг срока пребывания израильских войск в секторе Газа, в основном в коридоре Филадельфии, граничащем с Египтом.

Израильские источники заявляют, что ХАМАС все еще удерживает 109 заложников. Тридцать шесть из них признаны погибшими, а семьдесят три считаются живыми, как заявил спикер правительства Израиля в четверг. Примерно 250 человек были похищены из Израиля и переправлены в прибрежную зону 7 октября 2021 года палестинскими террористами.

"Кажется, это наш последний шанс. Либо соглашение, либо всплеск насилия", - цитирует "Times of Israel" Эйнав Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера.

Бывшая заложница Авива Зигель, чей муж все еще удерживается ХАМАС, призвала Нетаньяху выполнить обещание. "Вы смотрели мне в глаза и обещали вернуть Кита домой. Я больше не верю в слова - я хочу увидеть действие", - заявила она на митинге.

Во время недельного перемирия в конце ноября ХАМАС освободил 105 заложников в обмен на освобождение 240 палестинских заключенных из тюрем. Возможность достичь другого соглашения неясна.

В то время как делегация ХАМАС посетила Каир, исламская организация одновременно заявила, что не будет участвовать напрямую в переговорах, а будет лишь информироваться.

Директор израильской внешней разведки "Моссад" Давид Бар-Ной и глава внутренней разведки "Шин Бет" Ронен Бар уже в четверг отправились в столицу Египта.

Тем не менее, израильские СМИ якобы резко критиковали Нетаньяху за своих переговорщиков. "Они проявляют слабость и кажется, ищут только способы сдаться, в отличие от меня (...) я не готов уступать требованиям, которые компрометируют безопасность", - цитирует "Times of Israel".

Делегация ХАМАС в Каире заявила, что не будет участвовать напрямую в переговорах, а будет лишь информироваться. На митинге в Тель-Авиве бывшая заложница Авива Зигель призвала председателя Совета, предположительно премьер-министра Нетаньяху, выполнить обещание вернуть домой своего мужа.

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