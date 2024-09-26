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ПолитикаНовостиПодводные лодки

Последняя китайская подводная лодка столкнулась с инцидентом с погружением.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Радиосредевой корабль, принадлежащий к Китайскому флоту.
Радиосредевой корабль, принадлежащий к Китайскому флоту.

Последняя китайская подводная лодка столкнулась с инцидентом с погружением.

Китай уже некоторое время наращивает свой флот, но недавние события свидетельствуют о неудаче. Согласно сообщениям, новейшая атомная подводная лодка Китая встретила свою печальную участь на верфи.

Подводная лодка, пионер в своем классе, якобы затонула несколько месяцев назад на верфи, согласно статье, опубликованной в Wall Street Journal (WSJ). Официальные лица США описали это событие как серьезный удар по одному из ключевых оборонных проектов Китая. Инцидент, по слухам, произошел в конце мая или начале июня на верфи Вучан, близ Уханя, на реке Янцзы. Авторитеты, якобы, скрывали этот инцидент.

Обстоятельства инцидента неясны, в том числе было ли жертв и была ли подводная лодка загружена ядерным материалом в момент затопления. Затонувшая подводная лодка, часть класса Чжоу, известна своим X-образным кормовым отделом, разработанным для улучшения маневренности. Спутниковые снимки показывают, что подводная лодка была пришвартована на реке Янцзы в конце мая, проходящую финальную подготовку. Более поздние снимки из начала июня показывают большие краны на месте,umably для подъема затонувшей подводной лодки со дна реки.

Высокопоставленный американский чиновник сказал газете, что "неудивительно, что Военно-морской флот Народно-освободительной армии пытался скрыть тот факт, что его только что построенная, уникальная в своем роде атомная подводная лодка затонула на причале". Кроме того, он поставил под сомнение стандарты обучения и надежность оборудования, а также выразил обеспокоенность внутренней ответственностью Народно-освободительной армии и управлением китайской оборонной промышленностью, известной своей коррупцией.

Сообщается, что Китай расширяет свой флот, в том числе свой подводный флот, с целью оказания политического и военного давления на Тайвань. Согласно отчету Пентагона, опубликованному в прошлом году, к концу 2022 года у Китая было 48 дизельных подводных лодок и 6 атомных подводных лодок. Китай, как считается, разрабатывает новые модели, чтобы противостоять способностям США в случае конфликта из-за Тайваня. В основном предназначенные для потопления других подводных лодок, подводные лодки играют важную роль в подводной войне.

Затонувшая подводная лодка, значительная потеря для Китая, была атомной подводной лодкой класса Чжоу. Несмотря на продолжающиеся усилия Китая по расширению своего подводного флота, этот инцидент на верфи Вучан считается препятствием в оборонных проектах, связанных с такими подводными лодками.

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