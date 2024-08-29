- После жаркого периода ожидайте локальные грозы, приносящие значительные ливни.

Германский Метеорологический Сервис (ДМС) объявил предупреждение о жаркой погоде для некоторых районов Нижней Саксонии в четверг. Области, такие как Ганновер, Брауншвейг, Гёттинген и Люнебург, ожидают сильную жару в течение всего дня, согласно заявлению ДМС. Метеорологический сервис советует избегать жары, пить много воды и поддерживать прохладные условия в помещении.

Температуры, напоминающие летние, сменятся экстремальной погодой и более прохладными температурами начиная с послеобеденного времени. Возможны изолированные мощные грозы, которые могут принести обильные осадки до 25 литров на квадратный метр в час и порывы ветра до 60 километров в час, согласно обновлению метеорологического сервиса. Температуры начнут падать в пятницу, с максимальными значениями едва превышающими 20 градусов.

Несмотря на предупреждение о жаре в Нижней Саксонии, туристы могут найти облегчение в историческом городе Бремен, известном своими знаменитыми статуями музыкантов из Бремена. В среду город Бремен испытал относительно мягкие температуры по сравнению с окружающими районами.

Читайте также: