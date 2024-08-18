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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

После завершения чемпионата Европы музей защищает талисман и носорога.

Дом истории Северного Рейна - Вестфалии собирает артефакты, представляющие основы федеративной земли, и этим летом в первую очередь расположенные на предметы, связанные с чемпионатом Европы по футболу. Например, таким экспонатом является «Альбертовский» случай.

 and  Katherine Bradley
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- После завершения чемпионата Европы музей защищает талисман и носорога.

UEFA Euro обрёл своё место в истории: Дом истории NRW якобы приобретает сувениры из всех принимавших городах в штате. В их числе — полноразмерный маскот Euro из Дюссельдорфа, переделанный знак остановки автобуса из Кёльна и скульптура крылатого носорога Euro из Дортмунда. Местных жителей также призывают передать свои личные сувениры Euro в музей.

В отличие от своего аналога в Бонне, Дом истории NRW посвящён исключительно истории штата, а не всей Германии. В настоящее время архив пополняется, что станет основой для будущей выставки о истории Северного Рейна-Вестфалии в здании Behrens в Дюссельдорфе, прилегающем к Государственной канцелярии.

Костюм "Альберта" из Дюссельдорфа отправляется в музей

Через несколько лет костюм маскота Euro "Альберт", который Дюссельдорф приобрёл для Euro и затем передал музею, может быть выставлен там.

Кёльн передаёт в архив музея временный знак остановки автобуса "Кёльн-Стадион". Обычно на них написано "РейнЭнерджиСТАДИОН", но UEFA не разрешила использовать это название во время Euro. Дортмунд отправляет скульптуру крылатого носорога Euro в Дюссельдорф. По словам представителя, музей также принимает небольшие экспонаты, такие как флаги с надписью "Каждому — своё".

"С Дюссельдорфом, Дортмундом, Кёльном и Гельзенкирхеном в NRW было четыре из десяти стадионов. ТENS thousands of thousands of football fans from all over Europe праздновали гармоничный фестиваль в нашей стране. Эти новые объекты позволяют захватить и рассказать о волнении лета 2024 года в каждом городе штата", — комментирует профессор Ханс-Вальтер Хюттер, председатель попечительского совета Фонда Дом истории NRW.

Комиссия, ответственная за процесс приобретения, будет помогать членам-государствам в получении сувениров для Дома истории NRW. На будущей выставке полноразмерный костюм маскота Euro из Дюссельдорфа, в том числе "Альберт", может быть представлен вместе с другими переданными сувенирами Euro.

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