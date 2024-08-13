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После задержки Трамп выступает на платформе X со своим сторонником Маском

В задержанном разговоре республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп и его сторонник, tech-миллиардер Илон Маск, обменялись множеством激进理論。На сильно односторонней дискуссии в понедельник (по местному времени) Трамп напал на иммиграцию и изменение климата, неоднократно называл...

 and  Alex Stellmacher
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После задержки Трамп выступает на платформе X со своим сторонником Маском

В ходе беседы, в которой приняли участие более миллиона пользователей, Трамп неоднократно возвращался к любимой теме - своим отношениям с влиятельными фигурами, такими как президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. При его президентстве США были бы в безопасности, продолжал он.

78-летний Трамп также выступал за строительство системы противоракетной обороны, подобной израильской "Железному куполу". "У нас будет лучший "Железный купол" в мире", - сказал Трамп.

Кроме того, республиканец Трамп приуменьшил угрозу глобального потепления. "Наибольшая угроза не в глобальном потеплении, где уровень моря поднимется на восьмую часть дюйма в течение следующих 400 лет", - сказал он. "У вас будет больше пляжной недвижимости, верно?" - спросил Трамп. Наибольшая угроза - ядерное потепление. Существуют пять стран, которые являются значимыми ядерными державами.

Трамп назвал президента США Джо Байдена "переворотом". 81-летний Байден после недель дебатов о его умственной пригодности для второго срока объявил о своем выходе из президентской гонки в ноябре. Камала Харрис была номинирована в качестве нового демократического кандидата в президенты.

У Трампа была возможность повторить свои предвыборные темы во время беседы. Он не встретил возражений от Майкла - наоборот, 78-летний даже получил поддержку своих утверждений.

Поддержка Трампа Майкл подтвердил свою поддержку республиканца и даже предложил свою помощь в возможной администрации Трампа. "Я считаю, что было бы замечательно иметь комиссию по правительственной эффективности, которая изучает эти вещи и гарантирует, что деньги налогоплательщиков расходуются разумно", - сказал он. "Я бы с радостью served на такой комиссии".

По иммиграции техномиллиардер Майкл сказал, что люди хлынули в США и описал ситуацию на границе как "зомби-апокалипсис". США не могут принять всех людей на Земле, добавил Майкл.

Трамп был путем к процветанию, вице-президент США Харрис была противоположностью, сказал Майкл. "Я верю, что мы находимся на перепутье судьбы цивилизации и мы должны выбрать правильный путь", - подчеркнул он. "И я верю, что вы - правильный путь".

Ранее Майкл объявил, что беседа будет проведена в "импровизированной" манере, и диапазон тем будет неограничен. "Так что это должно быть очень весело!" - написал он. Для республиканца Трампа, который недавно оборонялся в своей президентской кампании против своей соперницы Харрис и ее Демократической партии, беседа была предназначена для того, чтобы дать толчок его ослабевшей кампании.

Однако начало беседы было сложным. Майкл написал на своей платформе, ранее известной как Twitter, что, похоже, произошло "массовое" кибернападение. Беседа могла начаться только после более чем 40-минутной задержки.

Трамп был забанен на платформе Twitter после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. Майкл, однако, активировал аккаунт бывшего президента после своего захвата в 2022 году.

Майкл все больше склоняется политически вправо в последние годы, позволяя свободное распространение крайне правых теорий заговора и риторики на X. Эксперты также saying, что Майкл himself распространяет множество ложной информации о выборах в США на своем собственном аккаунте, получая massive внимание с этими вводящими в заблуждение постами.

В разгар обсуждения различных тем Трамп заявил: "Я не буду участвовать в словесной войне с Джо Байденом". Позже Майкл повторил sentiment Трампа, сказав: "Я не здесь, чтобы спорить о политике, я здесь, чтобы обсудить редактирование Конституции и улучшение управления".

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