- После задержания Павла Дурова, его криптовалютное предприятие переживает спад.

Павел Дуров покинул свой частный самолет, сопровождаемый охранником и женщиной. Согласно французским СМИ, был запланирован ужин в парижском ресторане. Однако Дуров, 39 лет, был встречен полицией в аэропорту Ле-Бурже и взят под стражу.

Дуров возглавляет мессенджер Telegram, который насчитывает около 900 миллионов ежемесячных пользователей для шифрованной связи. Тем не менее, он игнорировал правовые обязательства в различных странах. Французские власти теперь выдали ордер на арест Дурову в рамках расследования предполагаемых случаев мошенничества, наркоторговли, организованной преступности, финансирования терроризма и кибербуллинга.

Как цитирует TV1 следователь, "Он совершил ошибку tonight. Не знаем почему". Сообщалось, что французские власти искали Дуров, который обычно проживает в Дубае.

Планировалось IPO

Арест Дуров мог иметь серьезные последствия для Telegram, так как он управляет компанией с небольшой командой всего из 50 сотрудников, в том числе его брат Николай. С состоянием в $15 миллиардов, Дуров является ключевой фигурой для приложения. За годы Telegram превратился в социальную сеть с каналами и даже рассматривал возможность IPO в США.

Неопределенность после ареста Дуровa отражается на связанном криптовалютном проекте TON (The Open Network). Цена Toncoin, одной из крупнейших криптовалют, временно упала на 20%. Проект потерял $2 миллиарда рыночной капитализации после ареста. TON воспринимался как амбициозный и многообещающий, с уже активной частью криптосообщества на Telegram. Николай Дуров, программист-гений за Telegram, придумал концепцию своей собственной блокчейн-сети много лет назад. Проект собрал $1.7 миллиарда от крупных инвесторов, прежде чем первый серьезный кризис, когда проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынудили Telegram отказаться от своих планов и вернуть часть денег инвесторам.

Перезапуск без Telegram?

Независимая команда должна была продолжать разрабатывать блокчейн, а Дуровы официально передали проект сообществу. С тех пор команда TON подчеркивала, что криптовалюта и приложение - это два разных проекта. Однако сколько бы стоило TON без Telegram?

На самом деле, связь между двумя оставалась близкой, и она способствовала успешному перезапуску TON. За последние два года блокчейн поднялся в топ-10 криптовалют, с рыночной стоимостью $25 миллиардов. Сколько Toncoin все еще держит Павел Дуров, неизвестно.

На платформе Telegram блокчейн TON глубоко интегрирован. Именно так работает рекламная сеть, и кошельки TON встроены в приложение. Например, деньги можно переводить между пользователями Telegram. Сообщения показывают, что в некоторых случаях приложение Tonkeeper стало одним из самых популярных. В Германии оно даже достигло первого места весной. С 900 миллионами ежемесячно активных пользователей Telegram в сочетании с TON казалось, что есть шанс представить крипту массам.

После новостей об аресте основателя Telegram Павла Дуровa представители сети TON высказались:

"Мы хотим заверить всех, что сообщество TON остается сильным и полностью операционным.

Как сообщество, приверженное свободе слова и децентрализации, мы твердо стоим на стороне Павла в это трудное время. Павел был преданным сторонником этих ценностей, и мы верим, что его усилия по продвижению открытого и децентрализованного интернета продолжат вдохновлять миллионы".

Подчеркивая независимость от Telegram, разговор также отмечал, что рыночное непонимание вызвало падение акций, но будущее Telegram и крупной сети сообщений остается неопределенным.

Тech-гиганты, такие как Элон Маск или Дэвид Сакс, поддерживают Дуровa, и даже информатор Эдвард Сноуден встал на сторону основателя Telegram.

Эта статья впервые была опубликована Finance Forward, журналом для нового финансового мира, созданным в сотрудничестве между Capital и OMR.

Несмотря на ордер на арест и задержание Дуровa, французские власти не прерывали работу блокчейн TON на Telegram. Интеграция TON в рекламную сеть и систему кошельков Telegram по-прежнему является значительным преимуществом для пользователей.

В условиях неопределенности, связанной с арестом Дуровa, сообщество TON вновь подтвердило свою силу и приверженность децентрализации, подчеркивая свой независимый статус от Telegram.

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