После задержания лидера компании Telegram заявляет о намерении передать властям определенные данные, связанные с предполагаемыми правонарушителями.

Дуров был задержан французскими властями из-за предполагаемых незаконных действий в приложении, таких как незаконные транзакции и торговля, а также отказ компании предоставить данные, имеющие отношение к расследованию. Впоследствии он был освобожден под залог в размере около $5,56 миллионов, пока продолжается расследование.

Расследование вызвало дискуссии о свободе слова в Интернете и криминальной деятельности, но эти опасения не были полностью неожиданными. Приложение, насчитывающее более 950 миллионов пользователей, частично благодаря его концу-концу шифрованию и заявлениям о защите конфиденциальности, давно критиковалось за свою привлекательность для сомнительных интернет-индивидуумов и преступников. К ним относятся наркоторговцы, отмыватели денег и экстремисты, в том числе белых супремасистов и террористические организации, такие как ИГИЛ.

После своего ареста Телеграм заявила, что Дуров не имеет секретов, и что привлечение к ответственности платформы или ее владельца за неправильное использование платформы было нелогичным. Две недели спустя Дуров признал, что быстрый рост пользователей привел к трудностям, облегчающим преступникам эксплуатацию платформы.

В попытке снизить криминальную деятельность на платформе Телеграм в понедельник объявила о изменениях в сообщении в приложении. Ключевые изменения включают обновления условий обслуживания и политики конфиденциальности, которые теперь гласят, что компания предоставит IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила, властям в ответ на законные запросы. Ежеквартальные отчеты о прозрачности будут опубликованы для раскрытия данных, предоставленных правоохранительным органам.

Дуров отметил, что продвинутые возможности поиска Телеграма, позволяющие пользователям находить общедоступные каналы и боты, были использованы лицами, нарушающими правила сайта для рекламы запрещенных товаров. Команда модераторов, используя ИИ, идентифицировала и удалила проблемный контент из функции поиска. Если пользователи все еще сталкиваются с небезопасным или незаконным контентом, им рекомендуется сообщить об этом через @SearchReport.

Телеграм не ответила на запрос CNN о количестве удаленного контента или о том, были ли запрещены какие-либо каналы или учетные записи в результате.

Дуров заявил, что функция поиска Телеграма была разработана для обнаружения друзей и изучения новостей, а не для продвижения незаконных товаров.

Хотя эти изменения могут снизить частоту незаконной деятельности в общедоступных частях платформы, они не обязательно остановят незаконное использование частных, конец-конец зашифрованных чатов, где Телеграм утверждает, что у него "нет средств для расшифровки фактической информации" из разговоров.

Решение о раскрытии данных пользователей правоохранительным органам остается неясным в отношении текущего французского расследования.

Ранее Телеграм принимала меры против контента, нарушающего ее правила, например, ограничивала каналы, связанные или управляемые Хамасом во время его конфликта с Израилем. Кроме того, она запретила призывы к насилию после сообщений о том, что приложение использовалось для организации праворадикальных, антииммигрантских беспорядков в Великобритании.

Деятельность отрасли высоких технологий и бизнес-операции Телеграма оказались под пристальным вниманием из-за ассоциации платформы с незаконной деятельностью. Обновления условий обслуживания и политики конфиденциальности Телеграма направлены на решение этой проблемы, предоставляя данные пользователей властям в ответ на законные запросы.

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