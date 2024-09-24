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После задержания лидера компании Telegram заявляет о намерении передать властям определенные данные, связанные с предполагаемыми правонарушителями.

Telegram, сервис связи, вводит изменения в сфере безопасности и конфиденциальности пользователей после недавнего задержания своего руководителя Павла Дуровa во Франции.

 and  Max Becker
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Глава Телеграм Павла Дурова объявил, что платформа начнет раскрывать определенную пользовательскую...
Глава Телеграм Павла Дурова объявил, что платформа начнет раскрывать определенную пользовательскую информацию правовым властям после своего задержания во Франции на прошлой неделе

После задержания лидера компании Telegram заявляет о намерении передать властям определенные данные, связанные с предполагаемыми правонарушителями.

Дуров был задержан французскими властями из-за предполагаемых незаконных действий в приложении, таких как незаконные транзакции и торговля, а также отказ компании предоставить данные, имеющие отношение к расследованию. Впоследствии он был освобожден под залог в размере около $5,56 миллионов, пока продолжается расследование.

Расследование вызвало дискуссии о свободе слова в Интернете и криминальной деятельности, но эти опасения не были полностью неожиданными. Приложение, насчитывающее более 950 миллионов пользователей, частично благодаря его концу-концу шифрованию и заявлениям о защите конфиденциальности, давно критиковалось за свою привлекательность для сомнительных интернет-индивидуумов и преступников. К ним относятся наркоторговцы, отмыватели денег и экстремисты, в том числе белых супремасистов и террористические организации, такие как ИГИЛ.

После своего ареста Телеграм заявила, что Дуров не имеет секретов, и что привлечение к ответственности платформы или ее владельца за неправильное использование платформы было нелогичным. Две недели спустя Дуров признал, что быстрый рост пользователей привел к трудностям, облегчающим преступникам эксплуатацию платформы.

В попытке снизить криминальную деятельность на платформе Телеграм в понедельник объявила о изменениях в сообщении в приложении. Ключевые изменения включают обновления условий обслуживания и политики конфиденциальности, которые теперь гласят, что компания предоставит IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила, властям в ответ на законные запросы. Ежеквартальные отчеты о прозрачности будут опубликованы для раскрытия данных, предоставленных правоохранительным органам.

Дуров отметил, что продвинутые возможности поиска Телеграма, позволяющие пользователям находить общедоступные каналы и боты, были использованы лицами, нарушающими правила сайта для рекламы запрещенных товаров. Команда модераторов, используя ИИ, идентифицировала и удалила проблемный контент из функции поиска. Если пользователи все еще сталкиваются с небезопасным или незаконным контентом, им рекомендуется сообщить об этом через @SearchReport.

Телеграм не ответила на запрос CNN о количестве удаленного контента или о том, были ли запрещены какие-либо каналы или учетные записи в результате.

Дуров заявил, что функция поиска Телеграма была разработана для обнаружения друзей и изучения новостей, а не для продвижения незаконных товаров.

Хотя эти изменения могут снизить частоту незаконной деятельности в общедоступных частях платформы, они не обязательно остановят незаконное использование частных, конец-конец зашифрованных чатов, где Телеграм утверждает, что у него "нет средств для расшифровки фактической информации" из разговоров.

Решение о раскрытии данных пользователей правоохранительным органам остается неясным в отношении текущего французского расследования.

Ранее Телеграм принимала меры против контента, нарушающего ее правила, например, ограничивала каналы, связанные или управляемые Хамасом во время его конфликта с Израилем. Кроме того, она запретила призывы к насилию после сообщений о том, что приложение использовалось для организации праворадикальных, антииммигрантских беспорядков в Великобритании.

Деятельность отрасли высоких технологий и бизнес-операции Телеграма оказались под пристальным вниманием из-за ассоциации платформы с незаконной деятельностью. Обновления условий обслуживания и политики конфиденциальности Телеграма направлены на решение этой проблемы, предоставляя данные пользователей властям в ответ на законные запросы.

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