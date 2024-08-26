- После задержания криптовалютное предприятие Павла Дурова столкнулось с серьезной неудачей.

Павел Дуров, известный CEO популярного приложения для шифрованной связи Telegram, покинул свой частный самолет в сопровождении охранника и спутника. Французские СМИ объявили о запланированном ужине в парижском ресторане, но по прибытии в аэропорт Ле-Бурже Дуров, 39 лет, был задержан правоохранительными органами и заключен под стражу.

Дуров известен своей ролью лидера в сфере обмена сообщениями в технологической индустрии, насчитывающей более 900 миллионов ежемесячных пользователей. Однако успех его приложения сопряжен со скандалами, так как он часто пренебрегает юридическими обязательствами в различных странах. Французские власти начали расследование в отношении него, подозревая его в мошенничестве, торговле наркотиками, организованной преступности, финансировании терроризма и кибербулинге. Как сообщает журналист телеканала TV1, "Он совершил ошибку tonight, но мы еще не знаем причин". Ранее было известно, что французские власти разыскивали Дурова, который обычно проживает в Дубае.

Ближайшее IPO

Неожиданное задержание Дурова может серьезно повлиять на Telegram, так как компания работает с небольшим штатом всего из 50 сотрудников, в том числе его брата Николая. С состоянием в 15 миллиардов долларов Дуров играет важную роль в успехе приложения. За годы своего существования Telegram превратился в социальную сеть с каналами и даже планировал предстоящее IPO в США.

Неопределенность после задержания Дурова отрицательно сказалась на связанном крипто-проекте TON (The Open Network). Временное снижение цены Toncoin привело к снижению рыночной капитализации проекта на 2 миллиарда долларов. Проект TON стремился внедрить криптовалюту в массовый рынок, но его успех теперь под вопросом.

TON имел большие амбиции и потенциал, так как активная часть крипто-сообщества в основном работала на Telegram для обмена. Николай Дуров, программист-вундеркинд за Telegram, разработал блокчейн задолго до запуска и собрал 1,7 миллиарда долларов от известных инвесторов. Однако проект столкнулся со своим первым серьезным испытанием после проблем с финансовым регулятором США SEC, в результате чего Дурову и его команде пришлось вернуть часть капитала инвесторам.

Будущее TON без Telegram

Независимая команда должна была продолжить проект блокчейна, а Дуровы официально передали владение сообществу. С тех пор команда TON подчеркивала независимость криптовалюты и приложения. Но без Telegram сохранит ли TON свою ценность?

На самом деле, связь между TON и Telegram оставалась тесной, способствуя успешному перезапуску блокчейна. TON быстро поднялся в рейтинге до топ-10 криптовалют, с рыночной стоимостью 25 миллиардов долларов весной. Точный размер оставшихся у Дурова запасов Toncoin неизвестен.

На платформе Telegram блокчейн TON был глубоко интегрирован, управляя сетью рекламы и интегрируя кошельки TON в приложение. Это позволяет осуществлять прямые переводы между пользователями Telegram. Данные показывают, что приложение Tonkeeper временно стало одним из самых популярных, даже возглавив рейтинг в Германии весной. С 900 миллионами активных пользователей в месяц Telegram и TON, казалось, были готовы революционизировать массовое принятие крипто-приложений.

В ответ на задержание Дурова представители сети TON подтвердили свою приверженность:

"В свете последних событий, связанных с основателем Telegram Павлом Дуровым, мы хотим заверить всех, что сообщество TON остается активным и функционирует в обычном режиме.

Как сообщество, приверженное свободе слова и децентрализации, мы поддерживаем Павла в это трудное время. Приверженность Павла этим принципам вдохновила миллионы."

Также подчеркивалось независимость проекта от Telegram, а временное падение рынка расценивалось как переоценка. Однако успех принятия, возможно, будет сильно зависеть от будущего Telegram и судьбы крупнейшей платформы обмена сообщениями.

Известные фигуры, такие как Илон Маск и Дэвид Сакс, выразили поддержку Дурову, а бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден выразил свою солидарность с основателем Telegram.

Этот текст впервые появился в Finance Forward, журнале для нового финансового мира, созданном совместно Capital и OMR.

После заключения под стражу в аэропорту Ле-Бурже Дуров официально был обвинен французскими властями в указанных правонарушениях. Несмотря на задержание, сообщество TON заверило всех, что проект остается активным и функционирует.

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