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После выступления в публичном зале дело сына набирает силу

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

После выступления в публичном зале дело сына набирает силу

Южнокорейский футболист Сон Джун-хо получил постоянный бан в Китае и выдвинул серьезные обвинения на родине. Его работодатель, Сувон FC, кажется, нашел ситуацию слишком скандальной. В официальном порядке Сон запросил расторжение своего контракта.

После пожизненного бана в Китае и его обвинений Сон Джун-хо и Сувон FC расходятся пути. Первоклассный южнокорейский футбольный клуб объявил о расторжении контракта Сона, как сообщает новостное агентство Йонап. Команда опубликовала заявление в Instagram. Спортивный директор Чой Су-хо сказал, что продолжать с Соном в таких обстоятельствах было бы неуважением к фанатам.

Другое заявление клуба, циркулирующее в сети, представляет другую версию расставания: "Мы согласились на его просьбу расторгнуть контракт после того, как он выразил беспокойство о клубе, товарищах по команде и фанатах".

На этой неделе Китайская футбольная ассоциация запретила южнокорейского игрока Сона участвовать в футбольной деятельности в Китае на всю жизнь из-за обвинений в коррупции и подозрений в подтасовке матчей. Эти обвинения касаются времени Сона в клубе первой лиги Шаньдун Тайшань с 2021 по 2023 год. Еще более 40 футболистов и официальных лиц клубов также получили пожизненный бан.

Отрицание и контробвинения

Сразу после объявления Китайской ассоциации Сон опроверг обвинения в Сувоне, эмоционально. Он также заявил, что китайские власти вырвали признание из него. Сон провел примерно десять месяцев в заключении в Народной Республике во время расследования, прежде чем быть выпущенным в марте этого года. Китайская ассоциация якобы отправила результаты расследования в ФИФА. Если ФИФА последует китайскому решению и запретит его международно, это будет означать конец карьеры Сона.

Чой сказал, что клуб изначально рассматривал возможность сохранения Сона, но теперь ситуация стала слишком сложной. Они решили, что расторжение контракта было правильным шагом. Йонап отметил, что пресс-конференция в Сувоне оставила больше вопросов, чем ответов, что способствовало сдвигу общественного мнения против него.

Китайская футбольная ассоциация запретила Сона на всю жизнь, ссылаясь на обвинения в коррупции и подозрения в подтасовке матчей. Южнокорейский футболист Сон Джун-хо решительно опроверг эти обвинения.

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