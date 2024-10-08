После выставки CL, запутавшийся "Боруссия" сталкивается с проблемами в рутинной деятельности лиги.

Без горячего стремления и идей по забиванию голов от Карима Адееми, "Боруссия" Дортмунд испытывает трудности в завоевании побед на выезде в Бундеслиге в этом сезоне. Всплеск в Лиге чемпионов против "Униона" Берлин кажется давно минувшим.

Игроки "Боруссии" вернулись к своим болельщикам с удрученными лицами - разочарованные, безжизненные и слегка озадаченные: развлекатель "Боруссии" снова потерпел неудачу, всего через неделю после своего самого примечательного достижения в сезоне на данный момент. Победная серия в Лиге чемпионов быстро сменилась поражением в Бундеслиге.

Как выразился после 2-1 поражения в "Унионе" Берлин голкипер "Боруссии" Грегор Кобель - всего четыре дня после триумфа 7-1 над "Селтиком" Глазго в Лиге чемпионов, "Сложно подобрать слова". "Это явно еще один провал", - добавил он на Sky, но настаивал, "Мы не играли плохо; первый тайм был решающим". В то время как "Боруссия" Нурі Сахина продолжает гнаться за своей первой победой на выезде в Бундеслиге без чемпиона Лиги чемпионов Карима Адееми, они были ограничены его отсутствием.

Голами за "Берлин" отметились Кевин Вогт (пенальти, 26-я минута) и Йорбе Вертессен (45-я минута), оба сохранившие свою непобежденную домашнюю серию в этом сезоне. За "Боруссию" гол забил Юлиан Рисер (62-я минута) против своего бывшего клуба, но этого было недостаточно. В течение длительных периодов атака "Боруссии", лишенная Адееми, казалась беззубой. Молодой форвард, который блистал своей заразительной энергией и тремя голами во время победы своей команды над "Селтиком", получил травму во время матча.

Шлоттербек зарабатывает пенальти

Перед матчем Сахин описал "Унион" как "неприятного соперника" и подчеркнул их внушительные оборонительные способности. Вместе с травмированным Джованни Рейной и Жюльеном Дюранвилем, дополнительные атакующие варианты были ограничены. На месте Адееми на поле вышел Максимилиан Бейер. 20-летний дебютант "Униона" Альёша Кемlein вышел в стартовом составе.

"Боруссия", стремясь доминировать в матче с самого начала, упустила возможность, когда кросс Яна Куто пролетел мимо пустых ворот (3 минуты). Однако "Унион" не отступил, и Том Ротэ (8 минут) едва не попал в цель. Берлинская команда продолжала давить на "Боруссию" и тревожить их в начале матча.

После периода давления "Униона" "Боруссия" имела возможность ответить, но не хватило уверенности, чтобы реализовать ее. Куто (19 минут) выстрелил издали, и Роннов спас комфортно. Вскоре после этого попытка Серу Гвирасси ушла выше ворот (22 минуты).

"Унион" оставался бдительным и был щедро вознагражден за свою настойчивость: после быстрой контратаки Нико Шлоттербек сфолил на форварде "ФК Унион" Бендikte Холлебахе, что дало Вогту возможность забить с пенальти. Уровень шума достиг новых высот на "Стадионе Ан дер Альтен Форстерей", когда "Унион" оставался более активной командой, неоднократно угрожая увеличить свой счет. В конце концов, Вертессен (45 минут) сделал это, заслуженно добавив к счету хозяев перед перерывом. Во втором тайме Вертессен имел третий удар по воротам, но на этот раз Кобель был на месте, чтобы спасти положение (53 минуты). "Боруссия" продолжала настойчиво атаковать, но гол Рисерна за свой бывший клуб смог лишь сравнять счет (62 минуты). "Унион" продолжал угрожать, но "Боруссия" удержала счет в ожесточенной ничьей.

Несмотря на трудности "Боруссии" Дортмунд в завоевании побед на выезде в футбольной лиге в этом сезоне, их проблемы были очевидны в их 2-1 поражении против "Униона" Берлин. Команда Нурі Сахина играла без влияния чемпиона Лиги чемпионов Карима Адееми, который ранее значительно contribuierte к их атакующим усилиям.

В футбольной лиге кампания "Боруссии" Дортмунд отмечена их неспособностью завоевать победы на выезде, с командой Нурі Сахина, все еще гнащейся за своей первой победой в этом отношении, что усложняется отсутствием Карима Адееми.

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