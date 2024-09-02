После выборов в Тюрингии политические группы ожидают сложных процессов формирования коалиции.

Недавние результаты выборов в Тюрингии вызвали значительный интерес из-за значительной победы тюрингского отделения партии AfD, классифицированной как праворадикальная национальной службой разведки, возглавляемой Бьёрном Хёкке. Предварительные результаты показали явную победу с 32,8% для AfD. За ней следовала ХДС с 23,6%, а Альянс за прогресс и социальную справедливость (БСВ) заняла третье место с 15,8%, Левую партию с 13,1%, и СДПГ с скромными 6,1%.

Учитывая отказ других партий формировать коалиции с AfD, ХДС, БСВ и, возможно, другой партии сейчас ведут переговоры о формировании коалиции. Троепартийная коалиция ХДС, БСВ и СДПГ неосуществима, но коалиция ХДС, БСВ и Левой партии возможна. В качестве альтернативы также рассматривается возможность создания правительственной коалиции, возглавляемой ХДС.

Эта ситуация представляет вызовы для ХДС, которые неоднократно выступали против сотрудничества с Левой партией, приняв в 2018 году резолюцию о несовместимости. Переговоры о коалиции еще больше осложняются требованием БСВ включить в обсуждение вопросы внешней и безопасности.

Во вторник Войт вновь прокомментировал этот вопрос, заявив: "Мировую политику не формируют в Тюрингии". Однако он также объявил о встречах с БСВ и СДПГ, намекая на поиск общего языка.

Лидер БСВ Вольф подчеркнул в интервью немецкому радио, что Тюрингия должна четко заявить о необходимости дипломатических решений российского конфликта в Украине и против спорного развертывания американских средней дальности ракет в Германии.

До выборов в Тюрингии и Саксонии лидер партии БСВ Сахра Wagenknecht потребовала вывода американских ракет из Германии в качестве условия для возможной коалиции. ХДС решительно отклонила это предложение.

Во вторник в Берлине Wagenknecht подтвердила, что ожидает четких позиций от государственных правительств по вопросам внешней политики. Она также заявила, что те, кто заинтересован в коалиции с ними, должны сотрудничать и с ней. Это включает и Войта.

Несмотря на отсутствие за столом переговоров о коалиции, лидер БСВ в Тюрингии Вольф подтвердил в интервью немецкому радио, что Берлин будет координировать с Тюрингией. Вольф также признал, что ситуация в Тюрингии после выборов сложная, но БСВ справляется с ней ответственно.

Левая партия и СДПГ в Тюрингии считают ХДС и БСВ имеющими мандат на управление. Лидер левой партии в Тюрингии Ульрике Grande-Röthig заявила в Берлине, что другие партии оценят предложения. Она также заверила, что Левые в Тюрингии ответственно подойдут к голосованию, доверенному им.

Лидер СДПГ Георг Майер выразил похожее мнение. В Берлине он заявил, что ХДС в Тюрингии ответственна за формирование правительства и должна представить решение. В свою очередь, БСВ должно прояснить, кто доминирует в его тюрингском отделении - лидеры Саарланда или Тюрингии.

Между тем, AfD вновь потребовала участия в формировании правительства. "Барьеры недемократичны", - заявила федеральный председатель AfD Алиса Вайдель в Берлине, имея в виду решение ХДС о несовместимости с AfD.

Европейский Союз может выразить озабоченность возможным сотрудничеством ХДС, БСВ и Левой партии в правительстве Тюрингии, учитывая его историческое противодействие сотрудничеству с левыми партиями и позицию Левой партии по вопросам внешней политики, таким как вывод американских ракет.

Успех переговоров о коалиции без участия AfD может привести к дискуссиям о позиции ЕС по отношению к вновь сформированному правительству Тюрингии, учитывая его позицию по отношению к экстремистским партиям и классификацию AfD как праворадикальной.

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