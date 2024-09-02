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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

После выборов в штате Засур Сёдер высказал свое мнение.

С точки зрения премьера Баварии, результаты выборов в Саксонии и Тюрингии являются переломным моментом в послевоенной хронике Германии, подчеркивая приоритеты на текущий момент.

 and  Vladimir Milov
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Создание правительства будет горькой пилюлей, которую нужно проглотить, заявил Сöder.
Создание правительства будет горькой пилюлей, которую нужно проглотить, заявил Сöder.

Региональные голоса - После выборов в штате Засур Сёдер высказал свое мнение.

Маркус Зёдер, глава Баварии, назвал впечатляющий результат АФД на недавних выборах в Тюрингии и Саксонии значительным поворотом в послевоенной политике Германии. Он высказал это мнение в интервью радио Bayern 2, сказав: "Это настоящий переломный момент. Несмотря на предсказания, увидеть результаты выборов воочию действительно усиливает ощущение перемен в Германии".

Что касается ХДС в Тюрингии и их позиции по сотрудничеству с Левой партией, Зёдер остался расплывчатым. Сейчас его главная задача - создать сильное, функциональное правительство, способное приносить результаты. " peut-être pouvons-nous accomplir plus que simplement exprimer notre mécontentement envers M. Höcke. Après tout, le gouvernement nécessite des actions, et cela ne peut être fait que par ceux qui ont une véritable chance de former un gouvernement, à savoir Михаил Кречмер и Марио Вайгт", - сказал он.

Зёдер признал, что ХДС испытывает колебания по поводу сотрудничества с Левой партией и БСВ. Обычно такое сотрудничество считалось невозможным. "Но невозможное как-то стало демократической реальностью", - признал он.

По мнению Зёдера, коалиция "синих", "красных" и "зелёных" в Берлине косвенно способствовала росту поддержки АФД. Он описал коалицию как "кучу обломков" на востоке, подчеркивая глубину перемен в немецкой партийной политике, которые представляет собой этот "поворот". Эти перемены заслуживают нашего полного внимания и рассмотрения.

Европейский Союз, возможно, выразит озабоченность растущим влиянием ультраправых партий в Германии, в частности АФД, поскольку это может иметь последствия для более широкого политического ландшафта Европы. ХДС Зёдера в Тюрингии и Саксонии исследуют нетрадиционные альянсы, чтобы предотвратить дальнейший рост АФД, демонстрируя значительный сдвиг в немецкой политической стратегии.

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