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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

После выборов, перед выборами: напряженный бой в Бранденбурге

Внимание переключилось на Бранденбург, который проведет выборы всего через два с половиной недели после голосований в Саксонии и Тюрингии. Если сценарии не совпадают Ideal'nyy, некоторые общие аспекты проявляются.

 and  John Stellmacher
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После трехнедельного перерыва ландтаг Бранденбурга готовится к новым выборам.
После трехнедельного перерыва ландтаг Бранденбурга готовится к новым выборам.

- После выборов, перед выборами: напряженный бой в Бранденбурге

Три недели отделяют выборы в Ланде от тех, что состоялись в Саксонии и Тюрингии. Результаты в Саксонии и Тюрингии служат значимыми индикаторами для голосования в Ланде 22 сентября. Конкуренция в Ланде интенсивная.

Эти выборы критически важны для премьер-министра Диетмара Вайдке, который стремится усилить борьбу против АФД. "Мы, возможно, должны больше сосредоточиться на том, что представляет собой АФД в Ланде", - заявил Вайдке после выборов в Саксонии и Тюрингии, подразумевая, что это представляет прошлое.

Вайдке не считает выборы в двух землях одинаковыми. "Ланде имеет уникальную основу, особенно для СДПГ Ланде", - объяснил он. СДПГ правила Ланде с 1990 года с различными партнерами, и Вайдке хочет продолжить это, но АФД, классифицированное как правоэкстремистский случай Verfassungsschutz, лидирует в опросах. Вайдке ставит на победу на выборах.

Несмотря на опросы, Вайдке остается оптимистичным, опираясь на эффект пятилетней давности. В последние недели выборов в 2019 году его СДПГ обогнала АФД, закончив с 26,2%, опередив АФД с 23,5%. Он верит, что и в этом году опросы окажутся неверными.

Фактор действующего лица проявляет свое влияние на выборах в Саксонии, где ХДС и его премьер-министр Михаэль Креtschmer ведут кампанию со слоганом "Потому что это о Саксонии", в то время как СДПГ Вайдке использует "Это о Ланде". Вайдке лидирует среди своих соперников в гонке за прямые выборы, но есть риск, что протесты против правительства "траффик-лайт" могут сорвать его планы. Поэтому он предпочитает минимизировать свою связь с канцлером СДПГ Шольцем.

Политический scientist из Потсдама Ян Филипп Томецек видит вызовы для СДПГ. "Опросы в Тюрингии и Саксонии очень точно отразили реальные результаты", - сказал Томецек немецкому пресс-агентству. "Так вопрос в том, может ли Вайдке все еще надеяться на то, что СДПГ обгонит АФД. Он популярен, но страдает от непопулярности правительства "траффик-лайт". Томецек не считает АФД чистой протестной партией. "АФД теперь слишком укоренилась, чтобы считаться чистой протестной партией", - сказал он. Опросы показывают, что большая группа голосующих за нее из убеждений, и это верно для Ланде, как и для Саксонии и Тюрингии.

Если АФД станет самой сильной силой в Ланде, она столкнется с той же дилеммой, что и в Тюрингии: она, скорее всего, не найдет партнера для сотрудничества. АФД празднует свой успех. "У нас, у АФД, есть попутный ветер", - сказал ведущий кандидат Ханс-Кристиан Берндт.

BSW, возглавляемый Робертом Крумбахом, может сыграть значительную роль в формировании правительства в Ланде, подобно своему потенциальному влиянию в Саксонии или Тюрингии. Крумбах, бывший член СДПГ, готовит земельную партию к входу в ландтаг. "Мы хотим быть сразу готовыми к работе", - заявил Крумбах.

ХДС, возглавляемая земельным председателем Яном Редманном, чувствует себя укрепленной после выборов в Саксонии и Тюрингии. Редманн подчеркнул решение федеральной партии: "Решение о несовместимости с АФД и Левыми по-прежнему в силе". ХДС может получить дополнительный импульс в Ланде из-за критики федеральной коалиции.

Зеленые, коалиционные партнеры СДПГ, обеспокоены тем, чтобы войти в ландтаг в Ланде. Они надеются, что понадобятся для демократического формирования правительства, даже в Ланде. Свободные избиратели хотят завоевать прямые мандаты в парламенте.

Левые, которые потерпели значительные потери в Тюрингии, сосредоточены на безопасности. "Результаты выборов были доминированы страхами о будущем", - сказал ведущий кандидат Себастьян Вальтер. Сильный социальный государство - лучший способ противостоять правому сдвигу - и только Левые выступают за это.

Остается увидеть, получит ли АФД так называемое блокирующее большинство в Ланде, подобно Тюрингии. Если да, они могут заблокировать решения, требующие двух-thirds majority.

Согласно исследованию Фонда Бертельсмана, существует потенциальная ситуация, при которой АФД, с proyected second vote results slightly превышающими четверть, может получить более трети мест в ландтаге. Это может произойти, если АФД получит значительное количество прямых мандатов, превышающих их долю второго голоса, и другие партии не смогут получить достаточно компенсационных мандатов. Это возможно из-за фиксированного лимита мест в ландтаге в 110, с текущим счетом 88 мест.

Комиссия, следуя инсайдам с выборов в Саксонии и Тюрингии, может принять решение о укреплении оппозиции против АФД в Ланде, учитывая их лидирующую позицию в опросах.

Учитывая уникальную основу СДПГ Ланде, отмеченную Диетмаром Вайдке, решение комиссии об выборах, возможно, будет направлено на использование партийной исторической власти для победы.

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