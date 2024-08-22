- После возвращения Союза в Майнц, любимое святилище Свенсона остается нетронутым.

Менеджер "Униона Берлин" Бо Свенссон с нетерпением ждет своего возвращения в Майнц на первый матч Бундеслиги против "Кёпеникеров". "Это особое место для меня. Там родился мой младший ребенок. Это говорит о многом о моей связи с Майнцем", - поделился датский тренер перед матчем, запланированным на субботу в 15:30 по Sky. "Так что я с нетерпением жду встречи со многими знакомыми лицами".

Свенссон провел значительную часть своей карьеры в Майнце, начиная с позиции игрока, затем перейдя на должность тренера молодежной команды, и в итоге возглавив команду с января 2021 года по ноябрь 2023 года. Его прощальное сообщение тронуло не только жителей города на Рейне.

Свенссон хорошо знаком с большинством игроков Майнца. "Это дает нам, как тренерскому штабу, определенное преимущество в плане информации", - сказал менеджер. "Однако, в то же время, игроки также хорошо знают, как я думаю и как предпочитаю играть". Майнц находится в отличной форме, особенно дома.

Если Свенссон и его команда хотят вернуться с чем-то существенным, им придется значительно улучшить свою игру по сравнению с узкой победой в Кубке над командой четвертого дивизиона из Грайфсвальда.

Значительные offensive улучшения были очевидны на этапе подготовки, но в первом официальном матче Берлин был так же опасен, как и в многочисленных разочаровывающих матчах прошлого сезона. "Мы обсудили проблемы после матча в Грайфсвальде", - признал Свенссон. "Нас не устроила первая половина". Тем не менее, он не унывал. Майнц также провел изнурительный матч против команды третьего дивизиона из Висбадена.

Время Свенссона в Майнце в качестве игрока, тренера и менеджера оставило у него много приятных воспоминаний и тесные связи в футбольном сообществе там. Его предыдущий срок в качестве главного тренера Майнца, с января 2021 года по ноябрь 2023 года, был периодом роста и признания для него.

Перед лицом Майнца в этом выходные, знакомство Свенссона с многими из их игроков может дать ему преимущество, но им придется значительно улучшить свою игру по сравнению с узкой победой в Кубке над Грайфсвальдом, чтобы иметь шанс против Майнца, которые показывают отличные результаты, особенно дома.

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