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После увольнения, опьяненный оператор дноуборочного судна начинает значительное разрушение имущества.

Под влиянием опьянения: После увольнения оператора экскаватора из Баварии начались разрушения, под воздействием алкоголя. При تخмотной оценке ущерб составил десятки тысяч.

 and  James Williams
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На этом месте экскаватор стирает следы шин, в частности в Шлезвиг-Гольштейне.
На этом месте экскаватор стирает следы шин, в частности в Шлезвиг-Гольштейне.

- После увольнения, опьяненный оператор дноуборочного судна начинает значительное разрушение имущества.

Увольнение привело к тому, что оператор строительной техники в Баварии обратился к алкоголю и отправился на снос. За 200-метровый участок он разрушил кабельные каналы, бетонные опоры и систему связи. Ущерб оценивается в 30 000 - 50 000 евро, как сообщило управление полиции Нюрнберга в пятницу. Индивидуум, в отношении которого ведется расследование, работал на подрядчика на станции Ипсхайм.

Руководитель и старший группы пресекли действия оператора

После увольнения он якобы приехал на станцию, расположенную между Нюрнбергом и Вюрцбургом, на своем автомобиле в четверг вечером. Там он якобы разрушил предметы с помощью экскаватора. Однако только когда вмешался руководитель и старший группы, его удалось остановить.

Они удерживали его до прибытия правоохранительных органов. Тест на алкогольное опьянение подтвердил его опьянение. Нюрнбергская полиция сейчас расследует дело о вандализме и соучастии в вандализме. 49-летнему мужчине также грозит обвинение в вождении в нетрезвом виде.

Руководитель и старший группы федеральной полиции были вызваны на место из-за действий оператора. По прибытии они помогли предотвратить дальнейшее разрушение и задержать пьяного оператора.

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