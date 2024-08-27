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После убийства врача преступники получили значительные наказания в детском.

 and  Melissa Williams
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После убийства врача преступники получили значительные наказания в детском.

В конце 2022 года в регионе Эйфель трагически погиб врач. За это жестокое преступление были осуждены двое сыновей бывшей партнерши погибшего врача, получив длительные сроки тюремного заключения.

Процесс в Трирском региональном суде вызвал большой резонанс и закончился длительными сроками заключения для двоих молодых людей, обвиненных в убийстве. Старший сын получил девять лет, а младший - шесть, согласно решению судьи Гюнтера Кёлера.

Погибший, 53-летний ортопед, работал в больнице в Дауне и страдал от алкогольной зависимости в свободное время, как заявил судья. Его алкоголизм приводил к словесным и физическим оскорблениям в основном в отношении его бывшей партнерши, медсестры, с которой он жил с 2011 года до лета 2022 года. Также он оскорблял их 18-летнего сына и 17-летнего пасынка, которые часто посещали общее жилье.

Бывшая партнерша, также подозреваемая, получила тюремный срок в два года и четыре месяца. Ее признали виновной в неоказании помощи и поджоге, но не признали виновной в соучастии в убийстве, как утверждала прокуратура. Судья Кёлер заявил, "Нет доказательств ее участия в убийстве".

Под действием алкоголя

После расставания врач продолжал жить в доме и часто видели пьяным ночью, заявил Кёлер. В ночь преступления у них произошел еще один серьезный спор с бывшей партнершей. 16-летние братья, по словам старшего брата, решили убить врача из страха перед дальнейшим насилием.

Они ждали в кухне и видели, как 53-летний мужчина физически избивает свою бывшую партнершу. Старший брат сказал, "Начинается!", и вместе с младшим братом они решили "прекратить дальнейшие инциденты". Они напали на врача, когда он шел из ванной в кухню, и ударили его бейсбольной битой и большим гаечным ключом. Старший брат сказал, "Ты больше не тронешь мою мать!", и ударил первым, а младший брат, по приказу старшего, надел кабельный зажим на шею жертвы и задушил его.

Бездействие бывшей партнерши

36-летней женщине удалось увидеть начало преступления, но затем она отвела своих троих детей в детскую комнату. Кёлер заключил, что она не помешала двум подросткам совершить преступление и не оказала никакой помощи. Ее безразличие было особенно шокирующим, учитывая, что она также способствовала исчезновению отца детей.

После преступления троица прибралась на месте преступления, завернула труп в мусорные пакеты и спрятала его в ближайшем лесу. Они также сожгли машину, в которой перевозили тело, что привело к осуждению всех троих за поджог.

Суд в основном удовлетворил требования прокурора в отношении молодых людей, но не в отношении 36-летней женщины. Ее обвинение в соучастии в убийстве предусматривало семь с половиной лет тюремного заключения. Однако судья выбрал более мягкий приговор, вызвав сомнения в справедливости приговора, что привело к тому, что главный прокурор Эрик Самель рассмотрел возможность апелляции.

Отношения врача с правоохранительными органами не были секретом: он четыре раза был осужден Даунским местным судом за словесные и физические оскорбления под воздействием алкоголя. Его последнее известное местонахождение было на работе 30 декабря 2022 года, и он считался пропавшим без вести в течение длительного времени. В июне 2023 года грибник обнаружил фрагменты его останков в лесу.

Судья Гюнтер Кёлер подчеркнул во время процесса, что алкогольное насилие врача по отношению к бывшей партнерше и детям было важным фактором в последующих трагических событиях. Это насилие также повлияло на решения, принятые судом в ходе последующих разбирательств.

После изучения доказательств Кёлер заключил, что бездействие бывшей партнерши во время преступления и ее безразличие к безопасности детей также были важными факторами при вынесении приговора.

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