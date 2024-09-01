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После тщательной оценки ХДС выступает как самая влиятельная партия в Саксонии.

 and  Yaroslav Smith
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- После тщательной оценки ХДС выступает как самая влиятельная партия в Саксонии.

Победа в последний момент после долгой задержки: ХДС побеждает на выборах в Саксонии, превзойдя рост АФД, но не дотянув до перехвата. Несмотря на существенное улучшение своего результата 2019 года, АФД не смогла обойти лишь слегка пошатнувшуюсяUnion.

Формирование правительства может оказаться сложным, так как ни одна другая партия не хочет сотрудничать с АФД. Кроме того, действующая коалиция ХДС, Зеленых и СДПГ не имеет достаточного количества мандатов для возобновления, как показывают проекции ARD и ZDF. Сейчас нет информации о распределении мест от государственного избирательного комиссара.

Третье место занимает новая коалиция "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW), а СДПГ следует за ней на расстоянии. Зеленые едва проходят в парламент. "Левые" не преодолевают пятипроцентный барьер, но выигрывают два прямых мандата в Лейпциге, гарантируя представительство в ландтаге.

BSW получает двузначные цифры на своем дебюте

Согласно информации из государственного избирательного офиса, после подсчета всех голосов ХДС получает 31,9 процента (2019: 32,1 процента), немного отставая от АФД с 30,6 процента (27,5). BSW дебютирует с 11,8 процента. СДПГ набирает 7,3 процента (7,7), в то время как "Левые" испытывают значительное падение до 4,5 процента (10,4).

Зеленые собирают 5,1 процента (8,6), а FDP не возвращается в ландтаг, как и в двух предыдущих выборах.

Согласно последним проекциям ARD и ZDF, АФД, признанная офисом конституционной защиты Саксонии правой экстремистской партией, получит 40 мест (38), в то время как ХДС получит 42 (45). BSW получит 15 мест, СДПГ 10 (10), Зеленые 7 (12), а "Левые" 6.

Примерно 3,3 миллиона граждан имели право голоса, и был зафиксирован рекордный turnout в 74,4 процента -最高 для выборов в Саксонии на сегодняшний день.

Министр-президент Креtschmer считает, что его партия способна продолжить управление. "Это не будет легко", - сказал он на праздновании выборов ХДС. "Однако одно ясно: после многочисленных разговоров и желания служить этому штату, мы можем создать стабильное правительство для Саксонии, которое действует смирением." ХДС готова продолжать нести ответственность за штат.

ХДС может положиться на BSW

С момента воссоединения ХДС неизменно поставляла главе правительства Саксонии, в последнее время Креtschмер, который находится у власти с 2019 года в коалиции с Зелеными и СДПГ. Однако действующая коалиция не имеет необходимых мандатов для продолжения. Большинство ХДС с поддержкой BSW и СДПГ математически возможно.

Однако некоторые политики ХДС испытывают сомнения в отношении коалиции с BSW, так как ее лидер, Sahra Wagenknecht, когда-то была членом SED и позже стала символом коммунистического движения в "Левых". Коалиция все еще возможна, так как решение ХДС о несовместимости запрещает сотрудничество с АФД или "Левыми", но не упоминает BSW, которая отделилась от "Левых".

Перед выборами Зеленые обвинили ХДС и СДПГ в планировании совместного меньшинства правительства. ХДС и СДПГ уже сформировали три коалиции в Саксонии.

АФД превзошла Союз в Саксонии на двух федеральных выборах и одном европейском. Если АФД теперь получит более трети мест в ландтаге, как недавние проекции не предполагали, она получит так называемое "блокирующее большинство". В решениях и выборах, требующих двух-thirds majority, согласие АФД будет необходимо. Например, конституционные судьи избираются парламентом с двух-thirds majority.

Сопредседатель АФД на федеральном уровне Alice Weidel описала результаты в Тюрингии и Саксонии как историческую победу своей партии. В то же время она критиковала позицию ХДС по исключению коалиции с АФД, называя это "чистым пренебрежением волей избирателей". Она подчеркнула, что без АФД стабильного правительства не будет.

Верхний кандидат BSW в Саксонии, Sabine Zimmermann, осталась довольна результатом своей партии. "Мы получили двузначные цифры, и мы сохранили свой результат с европейских выборов. Мы должны этим гордиться, и мы гордимся", - сказала она в ARD. BSW, добавила она, заставит сдвинуться политику, оказав значительное влияние на граждан в течение короткого времени. "И это заметно", - сказала она в ZDF, выразив желание сотрудничать с христианскими демократами.

Верхний кандидат СДПГ Petra Köpping выразила радость по поводу выступления своей партии. "Я так же счастлив, как и вы, что мы так хорошо выступили на этой трудной кампании, которую мы вели месяцами, если не годы, несмотря на все предсказания", - сказала она.

Лидер Зеленых Omid Nouripour увидел потенциал для того, чтобы его партия осталась в правительстве Саксонии. В интервью ARD он подчеркнул, что коалиция работала хорошо, "даже если министр-президент вел кампанию против своих людей последние два года".

Политическая гонка была напряженной, основным предметом спора была российская конфронтация с Украиной и позиция Германии как союзника Киева, а также члена НАТО. Вайгенкнехт заявила, что для присоединения к правительственной коалиции БСВ она должна недвусмысленно выступать против размещения американских ракет дальнего действия в Германии.

Инцидент в Золингене вызвал новые споры о предоставлении убежища и иммиграции. К сожалению, в результате этого инцидента погибли три человека, и федеральная прокуратура обвиняет подозреваемого в исламистском сирийском беженце.

ZDF, как и ARD, прогнозирует, что AfD получит 40 мест в земельном парламенте Саксонии, а ХДС - 42 места.

Сabine Zimmermann, кандидат от БСВ, выразила желание сотрудничать с христианскими демократами в интервью ZDF.

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