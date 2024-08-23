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После трех первых неудач, Ульм продолжает терпеть жаркую линию формы.

Не Invoke текущим сезонными результатами, команда низшей лиги SSV Ульм 1846 остается непоколебимой. Их тренер, Вөрле, призывает упорство и продолжение усилий в подготовке к предстоящему матчу против Дюссельдорфа.

 and  Vladimir Milov
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- После трех первых неудач, Ульм продолжает терпеть жаркую линию формы.

Тренер Томас Вёрле сохраняет спокойствие, несмотря на трудное начало сезона для SSV Ulm 1846. Он и его команда по-прежнему "горят" и "полны энтузиазма", как он сказал перед домашней игрой 2-й Бундеслиги против "Фортуны" Дюссельдорф в воскресенье (13:30 по CET, в прямом эфире на Sky). Продвинутый Ульм пока не набрал ни одного очка после первых двух туров и также вылетел из кубка DFB против действующих чемпионов Германии FC Bayern Munich (0:4) на прошлых выходных.

Три поражения подряд в официальных матчах - "необычно" для Ульма, признал Вёрле, "безусловно". Однако они ожидали подобного развития событий до начала сезона. "Мы знали, что это может произойти. Мы не слепы", - сказал 42-летний тренер. Годом ранее Ульм добился "удивительных успехов", но всегда понимал, что второй дивизион станет "огромным вызовом".

Вёрле недоволен текущими результатами, но выступления его команды дают ему надежду, по крайней мере, в некоторых фазах. Нужно быть терпеливыми и ждать отдачи в виде очков, сказал тренер. И, конечно же, продолжать прилагать максимум усилий.

Несмотря на трудное начало, футбольная команда SSV Ulm 1846 остается страстной, как описал их тренер Томас Вёрле "горящими" и "полными энтузиазма". Несмотря на трудности, они не теряют любви к игре и продолжают прилагать максимум усилий на поле.

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 and  Hanna Hofmann
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Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
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