После трех лет после падения Кабула эта паралимпийская спортсменка стремится мотивировать женщин во всем мире, бросая вызов нормам.

Эта дата значима для истории страны, день, когда талибы вновь захватили власть в Кабуле, что привело к эвакуации миллионов афганцев.

С тех пор, как талибы вернулись к власти, по всей стране были введены строгие законы, которые в основном повлияли на афганских женщин, которых теперь не допускают к обучению в школах и даже не позволяют выходить из дома без сопровождения мужчины.

Теперь, через три года, Худадади имеет счастье жить в Париже, Франция. Хотя расстояние между Парижем и Кабулом кажется большим, события в Афганистане все еще являются постоянной заботой для нее накануне участия в Паралимпийских играх 2024 года.

Через две недели Худадади примет участие в соревнованиях по женскому таэквондо в категории до 47 кг K44. Она верит, что эти Паралимпийские игры дают ей возможность изменить жизнь тех, кто остался дома.

"Это шанс вдохновить", - заявляет она. "Показать женщинам и девочкам, что они больше, чем представляют их талибы. Доказать, что афганские женщины сильные и могут добиться замечательных результатов."

Дебют на Паралимпиаде

Всего через неделю после бегства из Кабула Худадади оказалась в Токио, Япония, где дебютировала на Паралимпиаде и установила несколько рекордов в процессе.

Ее первый паралимпийский старт в 2021 году сделал ее первой женщиной, представляющей Афганистан после Паралимпийских игр в Афинах в 2004 году, и первой афганской женщиной, участвующей в таэквондо на Паралимпиаде.

Из-за закрытия всех международных аэропортов Худадади сначала не могла покинуть страну. Она была вынуждена скрываться и не могла тренироваться или покидать дом. С каждым днем ситуация становилась все более опасной. Она опубликовала вирусное видео с просьбой о помощи, что в итоге привело к тому, что она была включена в список эвакуированных Испании и безопасно переправлена ​​аustralian Air Force.

"Мне сказали, что, если я останусь, талибы придут и возьмут меня, потому что я - женский спортсмен, который нарушает их правила", - вспоминает она. "У меня был только один вариант - уйти."

Цель на Паралимпиаду 2024 года

Хотя фраза "соревнование за что-то большее, чем медали" часто звучит от многих спортсменов, когда Худадади говорит это, трудно не поверить ей.

"Я преодолела так много, чтобы добраться до этого момента. Все опасности, которые я пережила, от талибов, вооруженных блокпостов и даже хуже. Так что теперь, когда я здесь, я использую платформу, чтобы дать голос тем, кто не может быть услышан дома в Афганистане", - говорит она.

"Это значит для меня больше, чем я могу выразить словами. Я соревнуюсь за причину, большую, чем я сам. Я здесь, чтобы бороться за афганских женщин и показать, что даже во время войны мы сильные и не будем молчать."

Как паралимпиец, у которого нет одной руки, Худадади еще больше мотивирована обратить внимание на положение людей с ограниченными возможностями, живущих под талибским правлением.

"Нас не считают людьми", - объясняет она. "Они видят нас меньше, чем это. Я хочу показать, что во многих отношениях люди с ограниченными возможностями даже сильнее."

Представление женщин по всему миру

Худадади не только хочет представлять женщин Афганистана. Она признает, что быть частью команды Олимпийского комитета беженцев также является значительной частью ее мотивации и настроя перед Играми.

"Конечно, больно не соревноваться под флагом Афганистана, но я горжусь тем, что я с командой беженцев", - говорит Худадади.

"В настоящее время женщины страдают по всему миру. Это не только проблема в Афганистане. Вы можете видеть это в Газе, в Судане, в Украине, где женщины борются. Быть частью команды беженцев позволяет мне выступать за женщин со всего мира."

В прошлом году, по данным ООН, рекордное число 117 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, что создало крайне сложные условия для женщин во всем мире.

"Быть частью команды беженцев позволяет мне говорить от имени женщин со всего мира", - говорит Худадади. "Некоторые люди могут видеть это как просто спорт, но для тех, у кого мало, это значит все. Я хочу показать миру, что беженцы сильные и все, что нам нужно, это шанс."

Подготовка к соревнованиям

В настоящее время Худадади интенсивно тренируется под руководством французского тренера Хаби Ниаре, готовясь к Играм как к настоящему претенденту на медаль в категории до 47 кг K44.

После того, как она завоевала золотую медаль на прошлогоднем Европейском пара-чемпионате в голландском Роттердаме, у нее есть потенциал установить еще один рекорд и стать первым паралимпийским медалистом из Афганистана.

Уже чемпионка прав женщин, медаль на подиуме, несомненно, поставит ее в один ряд со своим спортивным героем, Рохуллахом Нипаем, который завоевал единственные олимпийские медали Афганистана на сегодняшний день, когда он выиграл бронзу в мужских категориях таэквондо до 58 кг и до 68 кг в 2008 и 2012 годах.

После захватывающего финала Олимпийских игр есть опасения, что интерес зрителей может ослабнуть, снижая внимание на предстоящих Паралимпийских играх.

Это беспокойство Худадади стремится преодолеть своей заключительной речью перед соревнованиями: "Я вот-вот поделюсь своей историей с вами, и вы будете слушать, что бы ни случилось."

Несмотря на расстояние от Кабула, события в Афганистане все еще являются постоянной заботой для Худадади во время ее подготовки к Паралимпийским играм 2024 года в таэквондо.

Участие в Паралимпиаде дает Худадади возможность вдохновить и доказать, что афганские женщины сильные и могут добиться замечательных результатов, даже в сложных обстоятельствах.

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