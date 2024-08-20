Обертываемый следствeм - После трагического инцидента было проведено расследование, чтобы предотвратить будущие расовые препятствия.

В результате столкновения в Людвигсхафене, в результате которого погиб один человек и двое получили серьезные травмы, правоохранительные органы рассматривают возможность предъявления обвинений в непредумышленном убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. В центре расследования находится 21-летний индивидуум, который также был замешан в незаконном уличном гонках, как сообщила прокуратура Франкенталь 13 августа. В этом инциденте, произошедшем 11 августа, погиб 36-летний мужчина. Кроме того, 20-летний пассажир подозреваемого дал показания, подтверждающие факт гонки.

Расследование столкновения также охватывает участие подозреваемого в вопросах, связанных с транспортом и телекоммуникациями, так как сообщается, что он использовал свой мобильный телефон для общения с другими участниками во время незаконной уличной гонки. Несмотря на столкновение, подозреваемый и его пассажиры продолжали использовать такое оборудование, пренебрегая безопасностью и правилами дорожного движения.

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