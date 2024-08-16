- После того, как отель рухнул, работы по сносу продолжаются.

Десять дней спустя после обрушения отеля в Крёве на Мозеле работы по сносу продолжаются на месте без видимого конца, как сообщил представитель полиции в Тrier в пятницу. Работы, скорее всего, продлятся до следующей недели. "Теперь мы имеем дело со структурами, которые включают в себя бетонные плиты и кирпичную кладку, что занимает много времени", - сказал он.

Весь этаж отеля обрушился поздно вечером в прошлый вторник, что привело к гибели 64-летней женщины и 59-летнего владельца отеля. Семь других людей оказались завалены обломками на несколько часов. В 24-часовой операции по спасению было задействовано около 250 сотрудников экстренных служб.

Строительный инженер, нанятый прокуратурой, будет расследовать причину обрушения. Перед тем, как удалять материалы, ему необходимо осмотреть место происшествия, сказал представитель полиции. На данный момент нет информации о причине аварии.

Туристическая индустрия в Крёве, в частности, пострадавший отель, испытывает значительные перебои из-за этого инцидента. Будущее бизнеса в сфере гостеприимства там может быть затронуто продолжающимися работами по сносу в районе.

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