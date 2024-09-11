- После тайфуна в Вьетнаме увеличивается число погибших и пропавших без вести

Вьетнаме растет число погибших и пропавших без вести после катастрофического тайфуна "Яги". Последний отчет управления по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает о 143 погибших и 58 пропавших без вести. Самый сильный тропический шторм за decades продлился 15 часов и в основном затронул северную часть Юго-Восточной Азии в выходные дни.

Большинство жертв погибли в результате внезапных наводнений и оползней. Более 800 человек получили ранения. После обрушения моста к северу от столицы Ханоя в понедельник, в результате чего несколько автомобилей, грузовиков и мотоциклов упали в Красную реку, восемь человек все еще числятся пропавшими без вести.

Уровень реки сейчас находится на самом высоком уровне за 16 лет, сообщает газета "ВнЭкспресс". Жители прилегающих районов Ханоя были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений ночью. Власти ожидают дальнейшего повышения уровня реки.

Национальный центр гидрометеорологических прогнозов ранее классифицировал "Яги" как самый сильный шторм за 30 лет. Перед ударом по Вьетнаму тайфун обрушился на Филиппины и Китай, оставив за собой след смертей и разрушений.

Сильные дожди продолжаются в различных частях страны

Согласно данным по ликвидации последствий стихийных бедствий, тайфун разрушил более 100 000 домов, многие из которых полностью затоплены. В многочисленных провинциях вырваны сотни тысяч деревьев. Кроме того, около 800 000 голов скота, в основном птицы и крупного рогатого скота, погибли в результате стихии.

Сильные дожди продолжаются в определенных районах страны в среду. Метеорологи прогнозируют дальнейшие сильные дожди в ближайшие дни.

Тропические циклоны образуются над теплой морской водой. Изменение климата увеличивает вероятность сильных штормов.

Поиск пропавших 58 человек в настоящее время ведется Комиссией, которая работает над предоставлением точной информации о жертвах тайфуна. Большая часть ущерба, причиненного тайфуном, включая разрушенные дома и вырванные деревья, оценивается и устраняется Комиссией для оказания помощи в восстановительных работах.

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