Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

После тайфуна в Вьетнаме увеличивается число погибших и пропавших без вести

Супер-тайфун 'Яги' наносит разрушения на севере Вьетнама, вызывая рост числа погибших. К тому же, беспрецедентные наводнения реки Красной вызывают свежие опасения.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Вьетнаме количество жертв достигло катастрофической отметки в 143 человека.
Вьетнаме количество жертв достигло катастрофической отметки в 143 человека.

- После тайфуна в Вьетнаме увеличивается число погибших и пропавших без вести

Вьетнаме растет число погибших и пропавших без вести после катастрофического тайфуна "Яги". Последний отчет управления по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает о 143 погибших и 58 пропавших без вести. Самый сильный тропический шторм за decades продлился 15 часов и в основном затронул северную часть Юго-Восточной Азии в выходные дни.

Большинство жертв погибли в результате внезапных наводнений и оползней. Более 800 человек получили ранения. После обрушения моста к северу от столицы Ханоя в понедельник, в результате чего несколько автомобилей, грузовиков и мотоциклов упали в Красную реку, восемь человек все еще числятся пропавшими без вести.

Уровень реки сейчас находится на самом высоком уровне за 16 лет, сообщает газета "ВнЭкспресс". Жители прилегающих районов Ханоя были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений ночью. Власти ожидают дальнейшего повышения уровня реки.

Национальный центр гидрометеорологических прогнозов ранее классифицировал "Яги" как самый сильный шторм за 30 лет. Перед ударом по Вьетнаму тайфун обрушился на Филиппины и Китай, оставив за собой след смертей и разрушений.

Сильные дожди продолжаются в различных частях страны

Согласно данным по ликвидации последствий стихийных бедствий, тайфун разрушил более 100 000 домов, многие из которых полностью затоплены. В многочисленных провинциях вырваны сотни тысяч деревьев. Кроме того, около 800 000 голов скота, в основном птицы и крупного рогатого скота, погибли в результате стихии.

Сильные дожди продолжаются в определенных районах страны в среду. Метеорологи прогнозируют дальнейшие сильные дожди в ближайшие дни.

Тропические циклоны образуются над теплой морской водой. Изменение климата увеличивает вероятность сильных штормов.

Поиск пропавших 58 человек в настоящее время ведется Комиссией, которая работает над предоставлением точной информации о жертвах тайфуна. Большая часть ущерба, причиненного тайфуном, включая разрушенные дома и вырванные деревья, оценивается и устраняется Комиссией для оказания помощи в восстановительных работах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Примерно 5700 медицинских специалистов, в том числе доктора и исследователи, работают вCharité.
Панорама

Медицинские работники в "Шарите" принимают печальное решение относительно благосостояния своего учреждения

Медицинские работники в "Шарите" принимают печальное решение относительно благосостояния своего учреждения Группа журналистов из "Штерн" и RTL расследует: серьезные проблемы с качеством медицинского обслуживания в берлинской клиникеCharité вызывают беспокойство среди медицинского персонала. Примерно 80% сотрудников оценивают качество медицинского обслуживания на 4 балла или ниже. Многие врачи

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В настоящий момент пересечь Кароламост невозможно.}
Панорама

Упадк Моста Каролы подчеркивает состояние разрушенных общественных структур.

Упадк Моста Каролы подчеркивает состояние разрушенных общественных структур. Федеральные и местные политики пренебрегали содержанием инфраструктуры в течение некоторого времени, предупреждают эксперты. Это бездействие увеличивает вероятность инцидентов, подобных обрушению моста Карла в Дрездене. Требуется финансирование, но федеральный министр транспорта Виссинг приуменьшает проблему, перекладывая вину на других. Частичное обрушение моста Карла в

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Спад моста Карола подчеркивает состояние разрушенной инфраструктуры.
Панорама

Спад моста Карола подчеркивает состояние разрушенной инфраструктуры.

Спад моста Карола подчеркивает состояние разрушенной инфраструктуры. В Германии растет озабоченность состоянием мостов после частичного обрушения моста Карола в Дрездене. Необходимы значительные инвестиции для решения этой проблемы, а Дрездену, учитывая его нынешние финансовые трудности, нужен план по реконструкции этого важного транспортного маршрута. Специалист по мостам Мартин Мертенс подчеркивает плохое состояние

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно