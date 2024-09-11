- После тайфуна в Вьетнаме увеличивается число погибших и пропавших без вести

Вьетнаме резко выросла смертность и число пропавших без вести после разрушительного тропического шторма "Яги". По последним данным от организации по управлению кризисами, подтверждено 143 летальных исхода, и 58 человек все еще не найдены (по местному времени утром). В течение выходных, в течение 15 часов, самый сильный тропический шторм за decades обрушился в основном на северную часть Юго-Восточной Азии - Вьетнам.

Подобным образом, последствия тайфуна сейчас ощущаются в Таиланде. По данным организации по управлению кризисами, в туристических провинциях Чианг Май и Чианг Рай, расположенных возле границы с Мьянмой, сообщалось о значительном наводнении. По данным той же организации, в наводнениях погибли по крайней мере четыре человека.

Город на границе Май Саи, самый северный пункт Таиланда, прямо на границе с Мьянмой, пострадал больше всего. Многие жители оказались отрезанными на своих крышах, ожидая спасения, как сообщает газета "Кхаосод".

Река Красной реки вызывает серьезную озабоченность. Во Вьетнаме большинство жертв погибли в результате внезапных наводнений и оползней. Более 800 человек получили ранения. После обрушения сильно загруженного моста к северу от столицы Ханой в понедельник, которое отправило несколько автомобилей, в том числе машины, грузовики и мотоциклы, в реку Красную реки, восемь человек все еще не найдены в этом районе.

Как сообщает газета "ВнЭкспресс", река Красная достигла самого высокого уровня воды за 16 лет. Жители прилегающих районов в Ханое были вынуждены эвакуироваться из-за поднимающихся вод наводнения ночью. Власти готовятся к дальнейшему росту уровня воды - и тревога растет. В ноябре 2008 года большие части Ханоя были затоплены после сильных дождей.

Национальный центр гидрометеорологических прогнозов ранее идентифицировал "Яги" как самый сильный шторм за 30 лет. Перед прибытием во Вьетнам тайфун пронесся над Филиппинами и Китаем, оставив за собой след смерти и разрушений.

Сильный дождь продолжается в нескольких частях страны. По данным организации по управлению кризисами, тропический шторм разрушил более 100 000 домов, многие из которых полностью затоплены. В нескольких провинциях были вырваны сотни тысяч деревьев. Примерно 800 000 голов скота, в основном птицы и крупного рогатого скота, погибли в результате стихии.

Сильный дождь продолжается в некоторых частях страны по среду. Метеорологи предсказывают, что сильный дождь сохранится в ближайшие дни.

Тропические циклоны обычно развиваются над теплыми океанскими водами. Изменение климата потенциально увеличивает частоту сильных штормов.

После разрушительного тропического шторма "Яги" многие люди во Вьетнаме решили взять выходные и провести их дома, надеясь на передышку. К сожалению, выходные были доминированы непрерывным сильным дождем, усугубляя ситуацию и нанося дополнительный ущерб.

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