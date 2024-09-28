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После тайфуна один тайский фермер был вынужден уничтожить более ста угрожающих исчезновению крокодилов из-за повреждений их среды обитания.

Фермер из Таиланда, известный как "Крокодил Х", признался в ликвидации более 100 крайне редких крокодилов, заявив, что это было необходимо, чтобы предотвратить их побег после повредившего их клетку тайфуна.

 and  Lauren Adams
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Крокодилы сиамской породы, живущие в своем ареале на crocodile breeding facility в Лампхунском...
Крокодилы сиамской породы, живущие в своем ареале на crocodile breeding facility в Лампхунском регионе, северный Таиланд

После тайфуна один тайский фермер был вынужден уничтожить более ста угрожающих исчезновению крокодилов из-за повреждений их среды обитания.

37-летний Наттапак Кхумкад, менеджер фермы крокодилов в Лампхуне, северном Таиланде, столкнулся с проблемой, когда обнаружил, что опорная стена вольера находится в опасности обрушения. Вольер содержал сиамских крокодилов, некоторые из которых достигали длины до 13 футов. Так как альтернативных мест размещения не было, Наттапак был вынужден переместить 125 этих гигантских существ 22 сентября.

Чтобы предотвратить возможные происшествия, Наттапак устранил этих колоссальных рептилий из-за высокой вероятности их побега, что могло нанести вред близлежащему сообществу. Он обосновал свое решение словами: "Мне пришлось принять самое трудное решение в своей жизни. Последствия обрушения стены были бы намного хуже, чем мы могли бы контролировать, и они могли бы повлиять на жизни и угрожать безопасности общественности".

Недавно тайфун Яги пронесся по Южной Китае и Юго-Восточной Азии, оставив после себя путь разрушений из-за сильных дождей и ветров. Северные регионы Таиланда особенно сильно пострадали, в результате чего утонули, по крайней мере, девять человек, а дома и прибрежные города были затоплены.

Увеличение силы и интенсивности тайфунов можно объяснить изменением климата, согласно Бенджамину Хортону, директору Сингапурской обсерватории Земли. Теплее океанские температуры обеспечивают эти шторма дополнительной энергией, что приводит к увеличению скорости ветра и уровня осадков.

Типичные опасности, которые представляют собой природные катастрофы, такие как тайфуны, для дикой природы включают отделение животных от их семей или владельцев и оставление их уязвимыми к утоплению, а также повреждение жилищ и убежищ из-за сильного дождя и ветра.

Ураган Иан, значительный тропический шторм, который поразил Флориду в 2022 году, привел к разрушению Санктуария Маленького медведя в Пунта Горде, оставив без крова около 200 животных.

С человеческим воздействием на климат, вызывающим более частые и сильные погодные явления, животные все больше рискуют от природных катастроф.

Во время сезона муссонов в этом году на ферме Наттапака выпало значительное количество осадков, что привело к эрозии стены крокодилового бассейна и вынудило его принять срочное решение.

"Я должен был принять решение в течение 24 часов, когда увидел быструю эрозию стены", - сказал Наттапак, признавшись, что он использовал электричество для уничтожения крокодилов.

Слоны-га CYPBXNTMg, классифицированные как критически находящиеся под угрозой исчезновения, якобы имеют сильно сокращающуюся популяцию всего в несколько сотен особей. Более 100 этих редких существ умерли в крокодиловой ферме, расположенной в Лампун, Таиланд, после причинения ущерба их загону ураганом.

Наттапак сам уведомил представителей офиса рыболовства в Лампхуне, когда сильный дождь стал угрожать его ферме. Начальник этого офиса, Порнтип Нуаланонг, сказал, что решение Наттапака об уничтожении крокодилов было и храбрым, и ответственным, учитывая опасность, которую представляли свободно гуляющие взрослые крокодилы для безопасности общественности в близлежащих полях.

Один из уничтоженных крокодилов был известен как Ай Харн, старейший самец-производитель и лидер группы крокодилов, который был примерно 13 футов в длину.

Видео показало экскаватор, удаляющий трупы крокодилов.

Хотя сиамские крокодилы классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения, они широко торгуются и разводятся в Таиланде. Выгодная индустрия крокодиловой фермы в стране насчитывает около 1100 лицензированных ферм, которые ежегодно приносят доход от 6 миллиардов до 7 миллиардов тайских бат (215 миллионов долларов США).

Ранее семья Наттапака занималась бизнесом по продаже жареных поросят и телят; однако, распознав потенциал отходов крокодилов для корма для животных, они начали разводить крокодилов после покупки пяти из них, что привело к росту их популяции крокодилов за последние два десятилетия.

Таиландский фермер крокодилов Наттапак Кхумкад, известный в некоторых кругах как Крокодил Х, управляет крупнейшей фермой крокодилов в Лампхуне, северном Таиланде. Поставщик крокодиловой кожи на кожевенные фабрики, поставщик замороженного крокодилового мяса в Таиланде и экспортер сушеного крокодилового мяса в Гонконг, Наттапак рекламирует семейный бизнес через эксцентричные видео, в которых он выполняет различные трюки с рептилиями. Он все еще содержит 500 детенышей крокодилов, размер которых варьируется от 1 до 4 футов в длину.

Несмотря на глобальную озабоченность исчезающими видами, переселение 125 сиамских крокодилов с фермы Наттапака в Таиланде было необходимо из-за нестабильной конструкции их вольера. Это событие произошло на фоне увеличения частоты и интенсивности природных катастроф, таких как тайфун Яги, которые представляют значительные угрозы для дикой природы по всей Азии и во всем мире.

Более ста крокодилов были устранены для предотвращения их возможного побега после разрушения их среды обитания из-за тайфуна в Лампхуне, находящегося на северо-западе Таиланда.

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