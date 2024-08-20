- После свадьбы у Джема Оздемира развились романтические чувства.

Зеленый политик партии Cem Özdemir, занимающий пост Федерального министра сельского хозяйства, обзавелся новой спутницей жизни. Об этом сообщил офис его округа. Женщиной, с которой он встречается, якобы является 38-летняя канадская адвокатка Флавия Закка.

По словам источника в газете, Оzdemир и его новая возлюбленная познакомились в конце 2023 года и с тех пор вместе. "Она отлично ладит с бывшей женой Цема", - добавил источник.

Оzdemir и Ава Закка якобы на седьмом небе от счастья

На фестивале "Джаз Опен" в Штутгарте 58-летний политик якобы представил свою новую возлюбленную - среди прочих, балетной звезде Эрику Гаутиеру. Оzdemir сказал "Штутгартер Цайтунг": "Она просто замечательная, и можно действительно почувствовать радость, которую она и Цем Оzdemir испытывают".

Перед тем, как начать изучать право и политику, Закка якобы работала менеджером проекта в инициативе по борьбе с торговлей людьми в Онтарио. По данным "Бильд", она также училась в Университете Констанца.

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Новые отношения между Цемом Оzdemir и Флавией Заккой принесли им обоим радость, что видно по их публичному счастью. Кроме того, эти отношения не повлияли на существующие связи Оzdemira, так как его бывшая жена и Закка якобы ладят хорошо.

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