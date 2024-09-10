- После соревнований команда Кубка Дэвиса успешно начала свое путешествие в Китай.

Решение WTA о проведении Кубка Дэвиса в Китае вызвало споры, но немецкая команда по теннису одержала победу

В материале, посвященном жарким дебатам вокруг спорного распределения матчей Кубка Дэвиса в Китае, немецкая мужская сборная по теннису, возглавляемая тренером Майклом Кольманном, начала свой путь к финалу с победы над Словакией в Жухай. При этом их главный игрок Александр Зверев не принимал участия, но команда все равно одержала победу, выиграв оба singles-матча, что сделало doubles-матч излишним.

Дорога в Малагу

Максимилиан Мартерер из Нюрнберга остался доволен стартом команды и выразил желание добиться большего. Он уверенно обыграл Лукаса Клейна со счетом 6:4, 7:5. Затем Яник Ханфманн проявил стойкость, отыгравшись после проигрыша и одержав победу над Йозефом Коваликом со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), спасши матч-болл при счете 4:5 в третьем сете и завоевав решающую вторую победу.

Теперь команда преодолела барьер, пройдя в четвертьфинал в Малаге, Испания, в ноябре, заняв первое или второе место в своей группе.

Финалисты US Open Тим Пюetz и Кевин Краветц, прибывшие накануне вечером, были освобождены от давления выигрыша матча в парах благодаря отличной игре в singles. Решение ITF отнести немецкую группу C к Китаю привело к значительным трудностям с поездкой и вызвало резкую критику. "Я считаю, что большинство команд здесь согласны, что это более или менее абсурдно играть здесь", - заявил Кольманн.

Уверенность Мартерера перед следующим вызовом

Несмотря на высокую влажность в зале, немцы сохраняли хладнокровие на корте. На следующий день команда без Зверева, Штруфа, Кёпфера и Алмайера встретится с Чили, которого считают своим главным соперником.

"Мы все очень много работали на подготовке. Мы чувствуем себя комфортно в этих условиях. Я думаю, что нас ждет небольшой сюрприз в четверг", - сказал Мартерер. США станут их последним соперником в группе в субботу.

Ханфманн выступает, несмотря на трудности

Учитывая позиции немецких singles-игроков в топ-4 мирового рейтинга, Мартерер и Ханфманн стали главными героями. Оба испытывали нервозность в своих первых матчах в группе. Ханфманн не показал своей лучшей игры против Ковалика, но все же смог переломить ход матча, выиграв после 2 часов и 17 минут. "Мы смогли завоевать второе очко, и это уже победа", - сказал уроженец Карлсруэ, занимающий первое место в Германии и имеющий мировой рейтинг 96-го места.

Мартерер начал свой матч эйсом на приеме в первой игре и сохранил преимущество за счет сильных подач. Во втором сете он продемонстрировал хладнокровие и стойкость в трудных ситуациях на подаче.

"Я думаю, я сыграл довольно хорошо", - сказал Мартерер. "Я надеюсь сохранить эту форму в следующих матчах. Тогда мы можем добиться очень успешного выступления".

Другие команды также столкнулись с трудностями из-за решения ITF провести группу в Китае, разделяя мнение Кольманна о трудностях с поездкой и критике. Победа немецкой команды над Словакией в Жухай служит напоминанием о том, что другие национальные команды также могут показать впечатляющую игру, даже без своих ведущих игроков.

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