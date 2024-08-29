- После Солингена: власти определяют план действий

После летального ножевого нападения в Солingen федеральное правительство приняло решение о новых мерах по борьбе с исламистским терроризмом, контролю над нелегальной иммиграцией и ужесточению контроля над оружием. Об этом сообщили представители правительства немецкому агентству новостей.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер, министр юстиции Марко Бушманн и Анья Хайдук, государственный секретарь в Федеральном министерстве экономики, должны были представить более подробную информацию днем. Федеральное правительство уже начало работу над пакетом мер в ответ на инцидент выходных дней. В него войдут меры по ускорению депортации отказавших в убежище.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) также объявил о переговорах со штатами и Союзом, крупнейшей оппозиционной партией, на среду. Общий рабочий орган, состоящий из представителей всех трех коалиционных партий, впервые соберется на следующей неделе.

Подозреваемый мог быть депортирован

При подозрительном исламистском нападении в Солингене нападавший ножом убил троих и ранил восемь человек на городском фестивале в пятницу вечером. Подозреваемый, 26-летний сириец по имени Исса Аль Х., находится под стражей. Его проверяет Федеральная прокуратура, в том числе по обвинению в убийстве и подозрении в связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), взявшей на себя ответственность за нападение. Подозреваемый должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, но депортация не состоялась.

Комиссия, скорее всего, обсудит депортацию подозреваемого, который ранее должен был быть депортирован. После объявления переговоров между федеральным правительством и Союзом Комиссия примет участие в общем рабочем органе для разработки стратегий против исламистского терроризма.

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