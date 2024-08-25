- "После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"

Недавнее предполагаемое террористическое нападение в Золингене с тремя жертвами вызвало дискуссии о ужесточении правил ношения огнестрельного оружия и миграционной политики, всего за неделю до выборов в Саксонии и Тюрингии.

Позиция Союза: Лидер ХДС Фридрих Мерц воспользовался инцидентом и предварительными результатами расследования, чтобы написать письмо федеральному канцлеру Олафу Шольцу (СДПГ). Он призвал федеральное правительство изменить свою миграционную политику, заявив в утечке AFP: "Проблема не в ножах, а в тех, кто их носит". Мерц продолжил: "В большинстве случаев это беженцы, и в большинстве случаев за действиями стоят исламские мотивы".

Лидер ХСС Маркус Зёдер видит недостатки в способности властей реагировать на насилие. "У нас нет правильных инструментов для реагирования на насилие", - заявил Зёдер в ARD. "Если речь идет о машинах, проводятся необоснованные обыски, но не в пешеходных зонах".

Лидер СДПГ Ларс Клингебель выступает за набор мер против исламского терроризма. "Мы видим, как люди радикализуются в течение нескольких месяцев через интернет", - сказал Клингебель газетам Funke.

Министр внутренних дел Германии Надин Фаэсер (СДПГ) заявляет о борьбе против исламизма "с максимальной строгостью". "Мы активно обсуждаем, какие инструменты нам нужны, чтобы усилить борьбу с террором и насилием, и какие полномочия должны быть у наших служб безопасности, чтобы как можно эффективнее защищать наше население в нынешних условиях", - заявила Фаэсер до нападения в Золингене.

Взгляд Зеленых: "Должна быть нулевая толерантность к убийцам, террористам и исламистам", - заявил вице-канцлер Роберт Хабек. Если в нападении были замешаны Seekers, они "потеряли право на убежище" в Германии, добавил Хабек, также призвав к ужесточению правил ношения огнестрельного оружия. "Должно быть больше безоружных зон и ужесточение законов об огнестрельном оружии", - продолжил Хабек. "Никто не должен носить ножи или другие режущие предметы в общественных местах в Германии. Мы не живем в Средневековье".

"Все темы должны быть рассмотрены после Золингена"

Что говорит FDP, которые ранее выступали против ужесточения правил ношения огнестрельного оружия: Теперь министр юстиции FDP Марко Бушманн дал понять, что согласен: "Все темы должны быть на столе после Золингена: Закон об огнестрельном оружии не табу", - заявил Бушманн в X.

Лидер AfD Алиса Вайдель пишет в X, что "корни проблемы" должны быть разрешены. "Необходима немедленная смена политики в области миграции".

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер также выступает и призывает к лучшей защите от нападений. На ZDF он призвал к увеличению персонала для служб безопасности и расширению полномочий Федерального уголовного розыска в случае террористической угрозы. Он также призывает к социальной сплоченности. "Теперь важно, чтобы мы в Германии не позволили себе разделиться и расколоться".

Выборы в Тюрингии и Саксонии в воскресенье

Контекст: На день после нападения с тремя жертвами и восемью ранеными джихадская милиция "Исламское государство" взяла на себя ответственность за акт. Вскоре после этого 26-летний сириец сдался властям. Федеральная прокуратура проводит расследование, и ордер на арест был выдан в воскресенье.

Дискуссии о уроках, извлеченных из нападения, проходили на фоне предстоящих выборов в ландтаги Тюрингии и Саксонии, запланированных на следующую неделю. Согласно опросу Insa для "Bild am Sonntag", AfD может стать самой сильной силой в обоих федеральных землях. В Саксонии ей предсказывают 32%, а в Тюрингии - 30%.

В контексте следуют два предложения, содержащие слова "Исламское" и следующие после текста:

Лидер СДПГ Ларс Клингебель выступает за меры против исламского терроризма, отмечая, что он видел, как люди радикализуются в течение нескольких месяцев через интернет с исламскими мотивами.

Министр внутренних дел Германии Надин Фаэсер заявляет о борьбе против исламизма "с максимальной строгостью", подчеркивая необходимость обсуждения и усиления инструментов для эффективной борьбы с террором и насилием.

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