- После смертельного удара ножом 29-летнего мужчины, нападающий остается неконтролируемым и не задержанным.

Следуя за серьезным инцидентом на станции метро Гамбург почти неделю назад, преступник все еще на свободе. По словам властей, расследование продолжается. К сожалению, на данный момент нет больше информации для разглашения. 29-летний мужчина был жестоко зарезан во время драки.

Мужчина и его 20-летний племянник вступили в перепалку с примерно 30 людьми прошлой понедельник вечером в 23:00. Однако несмотря на попытки реанимировать его, 29-летний мужчина трагически скончался на месте. 20-летний молодой человек страдал только от раздражения глаз. Причина драки остается неясной.

Большая группа быстро разошлась, и первоначальные поиски полиции не привели ни к чему. Расследование было передано в отдел убийств. Полиция призывает всех, кто был свидетелем инцидента, предоставить информацию. Тип оружия, использованного в преступлении, пока не разглашается. Обстоятельства, приведшие к драке, также остаются неясными. Как сообщается, tanto жертва, как и выживший, имеют афганское происхождение.

Расследование инцидента на станции метро в Гамбурге ведется при содействии Европейского полицейского управления, Европола, из-за афганского происхождения жертвы и выжившего, что может указывать на международную связь. Даже с помощью Европола оружие, использованное в преступлении, и причина драки остаются невыясненными.

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