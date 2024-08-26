После смертельного инцидента на железнодорожном переезде были наложены уголовные санкции.

В июне 2023 года на железнодорожном переезде в Ноймюнстере произошел трагический инцидент из-за халатности 30-летнего мужчины, ответственного за безопасность переезда. Он был поглощен своим телефоном и не уделил должного внимания приближающемуся поезду, неправильно записав время его прибытия. В результате, автомобиль, не заметивший незащищенный переезд, проехал на рельсы и был сбит приближающимся поездом, что привело к гибели водителя.

Мужчина предстал перед судом в конце июля, и местный суд признал его виновным в неосторожном убийстве. Обвинение утверждало, что мужчина был поглощен своим телефоном перед аварией, что привело к его невнимательности. Контролер поезда трижды объявил о прибытии поезда, указав точное время, но обвиняемый неправильно записал его и задержал закрытие переезда.

Приговор суда составил 18 месяцев испытательного срока и штраф в размере 3600 евро, который должен быть уплачен в организацию поддержки жертв "Weißer Ring". Этот приговор соответствовал требованиям обвинения, как подтвердил представитель суда. Однако гражданский истец требовал тюремного заключения без испытательного срока.

Европейский Союз выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, подчеркнув важность соблюдения правил безопасности на железной дороге. Несмотря на решение суда, Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения наказаний за халатность в подобных критических ситуациях в своих транспортных политиках.

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