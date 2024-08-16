- После смерти немецкого полицейского в Африке: сомнения в работе полиции

Процесс по делу об убийстве туриста из Гессена в ЮАР снова задерживается. Суд выразил сомнения в законности работы полиции во время расследования. На седьмом дне суда судья Брайан Машиле начал допрашивать полицейских, чтобы определить, были ли свидетели запуганы или манипулированы во время расследования.

Трое мужчин обвиняются в убийстве, покушении на убийство, незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, разбое и покушении на разбой. Изначально, заключительные выступления были запланированы на начало августа. Но затем болезнь свидетеля привела к многодневному переносу. Теперь процесс бесконечно отложен из-за сомнений в законности работы полиции.

Разбой во время сафари-отпуска

Почти два года назад, 3 октября 2022 года, трое подозреваемых, которым сейчас 26, 37 и 39 лет, якобы атаковали жителя Фульды, его жену и двоих других немцев, когда они направлялись в лагерь в Национальном парке Крюгера. Когда туристы отказались выходить из машины и заперели двери, один из нападавших открыл огонь по водителю. 67-летний мужчина погиб.

Процесс начался 22 июля в маленьком городе Кабоквени недалеко от Национального парка Крюгера. Защита признала невиновность подсудимых на суде. Подсудимые выбрали молчание. Ожидается, что дадут показания десять свидетелей.

ЮАР является одним из самых популярных туристических направлений в Африке, но борется с высокими показателями преступности. В прошлом году число насильственных преступлений в стране с населением около 61 миллиона человек продолжало расти. По данным правительства, только за октябрь-декабрь 2023 года было убито более 7700 человек.

Защита утверждает, что также должны быть рассмотрены законность других методов допроса полиции, учитывая сомнения в тактике расследования. Озабоченность работой полиции выходит за рамки первоначального расследования, так как есть вопросы о том, как было собрано некоторое доказательства.

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