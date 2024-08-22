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Федеральные земли ГерманииНовостиХилдесхайм

После серии краж власти обыскивают дома

Жители Хильдесхайма часто подвергаются нападениям, при которых с них крадут деньги или устройства, и сталкиваются с угрозами. Личность виновников этих инцидентов остается неизвестной, но местные правоохранительные органы получили дополнительную информацию.

 and  Ann Bradley
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Различные случаи кражи и шантажа, пять потенциальных виновных: Правоохранительные органы расследуют...
Различные случаи кражи и шантажа, пять потенциальных виновных: Правоохранительные органы расследуют жилища.

- После серии краж власти обыскивают дома

После серии грабежей и случаев вымогательства в Хильдесхайме власти провели обыски в жилищах пяти подозреваемых. Эти подозреваемые, возраст которых варьируется от 15 до 18 лет, имели ордера на арест из-за высокого риска побега, как заявили обвинители и полиция. Подозреваемые, как считается, совершали эти преступления в различных группах. 17-летний молодой человек в настоящее время находится под стражей по подозрению в причастности к инцидентам 3 июня, 30 июня и 11 августа. Кроме того, 18-летний молодой человек находится в заключении под подозрением в причастности к инцидентам 12 мая и 11 августа.

Обыски выявили потенциальные улики, такие как одежда, предположительно носимая во время криминальной деятельности. Расследование продолжается, чтобы определить, могли ли эти молодые люди быть причастны к другим преступлениям. Продуманные расследования и допросы свидетелей привели к их идентификации.

Обыски были инициированы четырьмя инцидентами, произошедшими между маем и августом: 12 мая 25-летний мужчина был ограблен и физически assaulted. 3 июня 16-летнего подростка ограбили под угрозой ножа. 30 июня 24-летнего мужчину заставили сдать музыкальную шкатулку, и когда он пытался вернуть ее, ему угрожали ножом. Наконец, 10 августа 30-летнего мужчину физически атаковали во время ссоры, а затем у него украли личные документы.

Обыски, проведенные в Хильдесхайме, привели к аресту нескольких подозреваемых, связанных с грабежами и случаями вымогательства. Посетителям исторических мест Хильдесхайма следует быть особенно бдительными после этих инцидентов.

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 and  Elizabeth Wells
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 and  Ann Bradley
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