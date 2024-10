После шторма те, кто потерял близких, страдают от значительных потерь и разрушений, по меньшей мере 213 погибших.

Ежедневно поиски пропавших без вести становятся все более отчаянными, так как власти заявляют о сотнях людей, чья судьба неизвестна, а спасательные команды сталкиваются с проблемами из-за отсутствия связи и разрушенных дорог и мостов.

Люди часами проделывали путь, чтобы проверить своих родственников, оставшихся в ловушке, и провели мучительные минуты, обследуя залитые реки в поисках тех, кто был унесен вместе со своими домами. В округе Бункомб, штат Северная Каролина, где находится Эшвилл, более 200 человек числятся пропавшими без вести по состоянию на четверг, при этом обнаружено 72 тела, согласно заявлению шерифа округа.

Объем ущерба становится все более очевидным по мере того, как люди получают доступ к своим районам и обнаруживают, что их дома разрушены или полностью унесены наводнением.

В Сваннаноа, Северная Каролина, семейной паре удалось чудом спастись на прошлой неделе, когда в их дом хлынули воды наводнения, превратив их район в реку и унеся их автомобиль по улице. По возвращении они обнаружили свой дом вверх дном и покрытый грязью, почти все их вещи были уничтожены.

"Мы потеряли почти все, что у нас было, включая наши автомобили, но у нас есть самое главное: наши жизни. И мы бесконечно благодарны за это", - сказал Джо Дэнси в четверг вечером в интервью CNN.

Густав стал самым смертоносным ураганом, обрушившимся на материковую часть США со времен урагана "Катрина" в 2005 году, число жертв которого неуклонно растет. На данный момент Северная Каролина лидирует с 106 смертельными случаями, за ней следуют 41 в Южной Каролине, 33 в Джорджии, 20 во Флориде, 11 в Теннесси и 2 в Виргинии, согласно подсчетам CNN.

В регионе развернута масштабная гуманитарная операция по восстановлению разрушенных электросетей и rebuild damaged water and cell infrastructure.

Инфраструктура транспорта в регионе пострадала от "непреcedented damage" после того, как Густав разрушил дороги и смыл мосты, как заявила в четверг Полли Троттенберг, заместитель секретаря Министерства транспорта США.

Сотни дорог все еще закрыты, что затрудняет доставку помощи в районы, нуждающиеся в ней больше всего. И для тех, кто уехал перед Густавом, закрытия задержали их возвращение, чтобы осмотреть свои дома, семьи и друзей. Некоторые сообщества так изолированы, что поставки доставляются на мулах и по воздуху.

Электричество восстановлено более чем для 3,3 миллионов домов и предприятий, заявил в четверг директор FEMA по индивидуальной помощи Фрэнк Матрангел. Однако более 700 000 клиентов по-прежнему остаются без электричества, согласно данным PowerOutage.us.

"Мы понимаем, что для многих семей путь к восстановлению начинается с восстановления электроэнергии и связи с близкими. Восстановление электроэнергии и связи - это не только вопрос комфорта; это вопрос безопасности, информирования и доступа к необходимым услугам", - сказал Матрангел.

Мобильная связь постепенно возвращается, при этом менее половины сотовых вышек все еще отключены в четверг, добавил Матрангел. Компания SpaceX объявила, что предоставит бесплатный доступ к услуге интернета Starlink в течение 30 дней в районах, пострадавших от Густава.

В районах, где чистая вода в дефиците, купание и мытье посуды стали роскошью.

В округе Бункомб, Северная Каролина, жители полагаются на цистерны и поставки бутилированной воды для питьевой воды, но испытывают трудности с водой для повседневных Activities. А в Теннесси повреждение водоочистных и канализационных сооружений побудило официальных лиц призвать жителей некоторых районов экономить воду, не являющуюся жизненно важной, и кипятить питьевую воду.

Приток федеральных ресурсов и персонала укрепил efforts по восстановлению. Почти 7000 членов Национальной гвардии были активированы для оказания помощи в восстановлении, среди других задач, таких как водные спасательные работы, удаление мусора, поиск и спасение, и распределение поставок. В Северной Каролине члены гвардии сбрасывают поставки с воздуха и эвакуируют людей и животных.

FEMA funds are in short supply

FEMA имеет достаточно средств для оказания немедленной помощи после урагана Густав, согласно заявлению представителя агентства, но с долгим путем к восстановлению впереди и другими ураганами в этом сезоне, агентству, возможно, придется прибегнуть к своим сбережениям.

"FEMA имеет достаточно средств для немедленных ответных и восстановительных усилий", - объяснил представитель FEMA Джакинт Ротенберг в четверг, добавив: "Но мы еще не закончили сезон ураганов, так что мы должны следить за этим".

Заявление последовало после того, как министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас сообщил репортерам в среду, что с ожиданием еще одного урагана позже в году, "У нас нет средств. FEMA нет средств, чтобы продержаться до конца сезона".

На данный момент FEMA предоставила более 20 миллионов долларов в виде помощи тем, кто пострадал от Густава, заявил Матрангел в четверг.

Президент Джо Байден ранее этой неделе заявил, что может призвать Конгресс вернуться из отпуска в октябре, чтобы утвердить дополнительное финансирование для efforts по восстановлению после шторма.

"Это не может ждать. Люди нуждаются в помощи сейчас", - сказал Байден в четверг, когда его спросили о сроках.

Локальные предприятия могут пострадать от нехватки средств. Фонды для программ помощи малому бизнесу SBA, которые были увеличены в ответ на пожары на Мауи в 2023 году, практически исчерпаны.

Белый дом предупредил в прошлом месяце, что краткосрочный законопроект о финансировании правительства, спонсируемый республиканцами, не увеличил финансирование для SBA, что может привести к прекращению работы программы ссуд SBA, предоставляющей низкоинтересные ссуды до 2 миллионов долларов, из-за нехватки средств.

Репетиция свадьбы превратилась в спасательную операцию

По мере прохождения Густава соседи и зрители спешили на помощь друг другу.

Репетиция свадьбы в Грисси-Крик, Северная Каролина, в пятницу неожиданно превратилась в спасательную операцию, когда Эдди Хуннелл, отец жениха, узнал, что женщина застряла в своем доме возле реки, рядом с Inn River House.

Гуннелл запросил жилет, веревку и весло у владельца гостиницы, как сообщает CNN. Выбежав на улицу, он встретил Фила Уорфа, мужа женщины, который рассказал, что его жена Лесли застряла в их доме и не может выбраться.

Вместе с Филом Гуннелл сел в каноэ и пытался добраться до Лесли, но безуспешно.

"Мы пытались придумать план спасения, и вдруг у нас закончились варианты. Я был уверен, что дом рухнет, и моя главная забота была о том, чтобы он не упал на Лесли", - вспоминает Гуннелл.

Как видно на видео, предоставленном семьей Гуннелл, крыша другого дома поплыла вниз по течению к дому Лесли Уорф. В результате удара дом накренился под напором воды, и часть дома отломилась.

"Лесли стояла там, по пояс в воде. Все кричали, чтобы она нырнула в воду", - сообщает Гуннелл.

Гуннеллу не удалось эффективно управлять каноэ из-за быстрого течения и сильного ветра.

"Так что я finally решил прыгнуть и поплыть к ней. Я искал решение в течение получаса и ничего не нашел. Я был уверен, что моя жена меня отругает, так что я прыгнул", - признается Гуннелл.

Добежав до Лесли, Гуннелл надел на нее жилет и велел пинаться к берегу. В результате их совместных усилий они попали в более безопасные воды и смогли доплыть до берега.

Те, кто ждал на берегу, плакали от радости, когда пара выбралась из воды невредимой.

В конце концов, Гуннелл пригласил Уорфов на ужин перед свадебной церемонией. "Они пришли в той одежде, в которой провели весь день. Я думаю, мы даже смогли достать для Лесли новую одежду и штаны для Фила", - вспоминает Гуннелл.

На следующий день свадьба состоялась с половиной первоначального списка гостей и без электричества, так как более 100 свечей освещали помещение. Соседи использовали бензопилы, чтобы расчистить дороги.

" Despite the tumultuous afternoon, the wedding went off without a hitch. The events leading up to the wedding could be described as a disaster", - заключает Гуннелл.

В этом сообщении также принимали участие корреспонденты CNN Кейла Таусче, Сэм Фоссум, Хейли Талбот, Сара Смарт, Эмма Такер, Энди Роуз и Стив Алмаси.

Несмотря на трудности, многие семьи, пострадавшие от наводнения, объединяются, чтобы поддержать друг друга. Например, группа из Сваннаноа, Северная Каролина, помогает друг другу очищать территорию и восстанавливать дома, поврежденные наводнением.

После урагана сообщества округа Бункомб, Северная Каролина, сильно полагаются друг на друга. С тысячами разрушенных домов и закрытыми дорогами соседи делятся ресурсами и оказывают эмоциональную поддержку тем, кто в ней нуждается.

