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После шестилетнего перерыва, Северный Рейн-Вестфалия праздник возвращается.

Несмотря на недавние отмены Дня NRW из-за коронавируса, в этом году он возвращается. Любители световых шоу и música безусловно обрадуются.

 and  John Stellmacher
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После продолжительного перерыва День NRW вновь празднуется, но на этот раз в городе Кёльн.
После продолжительного перерыва День NRW вновь празднуется, но на этот раз в городе Кёльн.

- После шестилетнего перерыва, Северный Рейн-Вестфалия праздник возвращается.

После шестилетнего перерыва Северный Рейн-Вестфалия вновь празднует свой государственный праздник - День Северного Рейна-Вестфалии, который состоится в эти выходные (17 и 18 августа) в Кёльне.

Различные организации, регионы и власти представят себя на обширной территории, предлагая мероприятия и презентации своей работы. Улица длиной 2,5 километра является центральным пунктом праздника, с Кёльнским Рейнаухафеном в качестве центра.

Как заявил Даниэль Кёлле, глава отдела событий, кино и телевидения Кёльна, "Выставочная площадь занимает примерно 70 000 квадратных метров, что эквивалентно 70 футбольным полям - довольно обширное пространство". Однако предсказать количество посетителей сложно. Первоначально организаторы ожидают 100 000 посетителей в день.

Государственный праздник приходится на 23 августа - дату основания Северного Рейна-Вестфалии в 1946 году. В 2006 году был проведен первый День Северного Рейна-Вестфалии в честь его 60-летия, с тех пор он проводится каждые два года. Последнее мероприятие в 2018 году было организовано Эссеном. К сожалению, крупномасштабное мероприятие было отрицательно затронуто пандемией коронавируса tanto в 2020, как и в 2022 году.

В Кёльне зрелище обширной зоны синего света обещает быть захватывающим. Службы экстренной помощи и спасения продемонстрируют свое оборудование, в том числе значительное присутствие полиции штата, которые планируют продемонстрировать собачьи подразделения и водометы. Кроме того, различные министерства примут участие. Министерство юстиции построит "деревню правосудия", включающую суд, тюрьму и транспорт заключенных. Немецкая ассоциация спасения на водах (DLRG) планирует провести спуск по канату с моста.

Также запланированы несколько сцен с ежедневными программами, в том числе беседы, лекции, чтения, поэтические слэмы и концерты артистов, таких как регги-певец Patrice и поп-рэпер Mo-Torres.

Впервые традиционный летний концерт правительства штата будет включен в праздничные мероприятия. В субботу Северо-Западный филармонический оркестр, под руководством Франка Беермана, выступит на Кёльнском Ронкаллиплац. Концерт также будет транслироваться в прямом эфире на телевидении WDR и радио WDR 3.

День Северного Рейна-Вестфалии полностью бесплатный для всех жителей.

Посетители могут ожидать музыкального выступления Северо-Западного филармонического оркестра в ходе праздничных мероприятий. Концерт, возглавляемый Франком Беерманом, состоится в субботу на Кёльнском Ронкаллиплац. (Музыка)

Кроме того, различные сцены с беседами и концертами, традиционный летний концерт правительства штата станет главным событием этого года. (Музыка)

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