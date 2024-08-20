- После шестидневного отсутствия черепаха возвращается в свое первоначальное место обитания.

После шестидневного путешествия черепаха по имени Плитш, родом из Майнца-Вайзенау, вернулась в свой дом. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в понедельник днем. "Подробные и тщательные расспросы у долгосрочных жителей Вайзенау в конечном итоге привели к адресу, где жила черепаха", - заявили полицейские. Счастливый владелец и отважный беглец, вместе со своим братом Платш, наконец-то воссоединились. Эти животные - европейские болотные черепахи.

После трогательной встречи владелец решил сводить Плитша и Платша на прогулку вокруг их любимого пруда. Несмотря на первоначальный побег, власти заверили, что будут внимательно следить, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем возле места обитания черепах.

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