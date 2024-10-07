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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

После разрушения моста Карола страны выражают желание "не допустить повторения подобных инцидентов".

Выделение инфраструктурных финансов пока не материализовано

 and  Lauren Adams
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Невозможность существенно и стратегически увеличить инвестиции в настоящий момент может...
Невозможность существенно и стратегически увеличить инвестиции в настоящий момент может представлять риск продолжения упадка, который может обременить будущие поколения, согласно заявлению Министра транспорта в Северном Рейне-Вестфалии, Оливера Крихера

После разрушения моста Карола страны выражают желание "не допустить повторения подобных инцидентов".

Германские транспортные структуры начинают показывать признаки износа. Земли призывают федеральное правительство создать в кратчайшие сроки многомиллиардный фонд для модернизации железных дорог, мостов и дорог. Изначально министр транспорта Виссинг поддерживал эту идею, но план от его ведомства еще не представлен землям, как указано в проекте резолюции от Северного Рейна-Вестфалии для конференции министров транспорта (ВМК) на следующей неделе в Дюссельдорфе.

Обрушение моста в Дрездене служит напоминанием

"После обрушения моста Карла в Дрездене пора менять подход", - заявил министр транспорта Северного Рейна-Вестфалии Оливер Кришер, который в настоящее время председательствует на ВМК. "Нам нужна новая стратегия, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение нашей транспортной инфраструктуры. Если мы не сделаем значительные, долгосрочные и планируемые инвестиции в ближайшее время, пострадают будущие поколения и конкурентоспособность Германии". Кришер подчеркнул, что необходим инфраструктурный фонд, и он должен быть создан до федеральных выборов.

Как сообщил Кришер, министр финансов Кристиан Линднер и Виссинг также выразили поддержку созданию фонда, но прогресс идет медленно. Согласно проекту резолюции Северного Рейна-Вестфалии, инфраструктурный фонд должен быть создан как особый актив федерального правительства посредством соответствующего закона с одобрения Бундесрата.

Также стимулировать частные инвестиции

Согласно проекту резолюции, использование средств из ценообразования CO2 в транспорте и поиск методов вовлечения частного капитала в финансирование фонда было бы полезно для железных дорог, в частности. Конечной целью должно быть представление перед лицом принятия решения во время следующего законодательного периода хорошо сбалансированной и устойчивой модели фонда, как указано в ВМК.

На конференции в апреле министры транспорта земель одобрили предложение Виссинга об инфраструктурном фонде и запросили план на осеннюю конференцию. На этой неделе в Дюссельдорфе состоится встреча министров транспорта земель и федерального министра Виссинга.

"В свете текущей ситуации Комиссия, состоящая из министров транспорта земель и федерального правительства, должна ускорить создание многомиллиардного фонда для решения проблемы устаревшей транспортной инфраструктуры Германии, предложенной министром транспорта Северного Рейна-Вестфалии Оливером Кришером".

"Если будет одобрено, этот фонд, возглавляемый Комиссией, не только модернизирует железные дороги, мосты и дороги, но и стимулирует частные инвестиции в транспортном секторе, как предложено в проекте резолюции Северного Рейна-Вестфалии".

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