- После работы австралийцам предоставляется свобода отдыха.

Теперь миллионы австралийцев действительно могут отключиться после рабочего дня благодаря новому закону, известному как "Изменение законодательства о справедливой работе". Этот закон дает работникам право быть недоступными для своих начальников во время личного времени и даже отказываться от контактов. Парламент утвердил это изменение в феврале.

Работники средних и крупных компаний теперь могут выключить свои телефоны после работы и не чувствовать себя обязанными отвечать на электронные письма. Новые правила для работников в компаниях с менее чем 15 сотрудниками вступят в силу в течение года. Однако есть исключения, например, когда не отвечать на контакты было бы неразумно, особенно в случае чрезвычайной ситуации на работе, как сообщает 9News.

Больше времени для близких

Премьер-министр Энтони Альбанесе поделился своими мыслями об этом с австралийским вещателем ABC, сказав: "Мы хотим гарантировать, что люди, которые не получают оплаты за 24 часа, не должны работать 24 часа в сутки. Это также вопрос психического здоровья, так как это дает людям возможность отделить себя от работы и вернуться к семье и своей повседневной жизни".

Ранее сообщалось, что Австралия имеет менее благоприятный баланс работы и личной жизни по сравнению с многими другими странами. Подобные правила уже были введены в около 25 других странах, сообщил Джон Хопкинс из Факультета бизнеса, права и предпринимательства в Университете Свинберна.

Какие правила применяются в Германии?

В Германии работники не обязаны быть доступными вне четко обозначенных рабочих часов. Однако есть исключения. Типичный пример - дежурство. В этом случае сотрудники должны быть доступны и готовы выполнять задачи, будь то дома или на месте. Для руководящих должностей может быть дополнительная контрактная обязанность быть доступным вне обычных рабочих часов.

"Изменение законодательства о справедливой работе" было утверждено Парламентом в феврале, что было лидерством Правительства для улучшения баланса работы и личной жизни миллионов австралийцев. Премьер-министр Энтони Альбанесе подчеркнул, что люди не должны ожидать работать 24 часа в сутки, если они не получают за это оплату, подчеркивая преимущества психического здоровья, связанные с отдыхом от работы.

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