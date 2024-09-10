- После публичного объявления Шумахера, его близкий друг испытывает облегчение.

Ранее скрытый спутник гонщика «Формулы-1» Ральфа Шумахера, как сообщает RTL, доволен тем, что их отношения стали достоянием общественности. Как рассказал партнер Шумахера, Этьен Буске-Кассань, в интервью, проведенном Фрауке Людов, он сейчас «чувствует себя немного лучше».

Ральф Шумахер, брат семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, открыто заявил о своей гомосексуальности в июле через пост в Instagram, на котором он был запечатлен держась за руки с мужчиной. Как сообщает RTL, решение сделать их отношения публичными было принято Ральфом. «Я поддерживаю Ральфа безусловно, но это было шоком, и у меня были некоторые опасения», - сказал он. С тех пор они решили вместе участвовать в интервью RTL.

Весь интервью будет показано в воскресенье (15 сентября) в 17:45 на «Exclusiv - Weekend». Как сообщает частный телеканал, Шумахер кажется довольным во время интервью. RTL цитирует 49-летнего Шумахера, говорящего: «Мы очень похожи по характеру, очень консервативны, тихие и приятные. У нас схожие интересы».

Решение Ральфа Шумахера открыто заявить о своих отношениях в мире «Формулы-1» было встречено с пониманием, многие фанаты и гонщики выразили поддержку личной жизни чемпиона «Формулы-1». В свете его открытости некоторые события «Формулы-1» могут рассмотреть возможность включения представительства ЛГБТК+ в будущих мероприятиях для продвижения инклюзивности.

После смелого шага Ральфа Шумахера к признанию своей сексуальной ориентации в сообществе «Формулы-1» другие гонщики «Формулы-1» могут почувствовать вдохновение раскрыть свою собственную идентичность, способствуя более разнообразному и инклюзивному спорту.

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