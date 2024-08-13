- После прыжка с десятого этажа, смерть от внутренних травм.

После прыжка с 10-метровой вышки в Бремене, скорее всего, молодой человек умер от внутренних травм. 23-летний мужчина ударился грудью об воду, получив смертельные травмы, как сообщил представитель полиции. "Это была ужасная авария", - сказал он. Расследование закрыто.

Сотрудники бассейна в Бремене стали свидетелями инцидента в понедельник днем. Прыжок мужчины был неудачным, и он ударился о воду неудачно, как сказал представитель. "Мы считаем, что он просто неудачно упал". Он ненадолго вынырнул, но его движения в воде были неуверенными, а состояние ухудшалось. Спасатели сразу же отреагировали, вытащив его из воды, но их попытки первой помощи оказались безуспешными.

Такого инцидента в Бремене никогда не случалось раньше. "Люди часто ударяются о воду неудачно, но обычно это всего лишь покраснение кожи, синяк или травма уха", - сказал представитель. Это было намного хуже. "Это был просто очень, очень трагический случай". Команду по оказанию помощи психологической поддержки направят персоналу, и 10-метровая вышка будет закрыта в знак уважения. "Мы не можем просто продолжать".

Специально обученный персонал всегда следит за вышками для прыжков в воду, подчеркнул представитель. Они следят за тем, чтобы дети не падали в воду, и только опытные пловцы прыгают. Те, кто прыгал с трех-, пяти- и семи с половиной метров, могут попробовать 10-метровую вышку. "Вы должны постепенно подниматься к 10-метровому прыжку, чтобы оценить прыжок", - сказала она. На такой высоте прыгуны достигают скорости около 50 километров в час и должны стремиться к минимальному контакту с поверхностью воды. "Чем меньше площадь соприкосновения, тем меньше сила удара".

В открытом бассейне в Бремене будет проведена дополнительная проверка безопасности после трагического инцидента. Несмотря на строгие меры безопасности, такого инцидента в открытом бассейне раньше не случалось.

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