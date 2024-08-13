- После прыжка с 10-го этажа тело осматривают.

В Бремене проводится расследование трагического случая, когда молодой человек утонул после прыжка с 10-метровой вышки. Точная причина смерти остается неясной, сообщает представитель полиции. 23-летний мужчина ненадолго всплыл после прыжка в бассейне возле стадиона на реке Везер, но later скончался.

Сотрудники бассейна в Бремене стали свидетелями плохого прыжка и приземления мужчины. "Мы подозреваем, что он просто неудачно упал", - сказал представитель бассейнов Бремена. Он ненадолго всплыл, но его движения в воде были неуверенными, а состояние ухудшалось. Спасатели немедленно отреагировали, вытащили его из воды и оказали первую помощь, но безрезультатно.

Такого случая в Бремене никогда не было раньше. "Люди часто плохо приземляются, но обычно это всего лишь краснота на попе, синяк или травма уха", - сказал представитель. Это было не сравнимо с трагическим исходом. "Просто очень, очень трагический случай". Команда кризисного вмешательства поддерживает персонал, и 10-метровая вышка закрыта сегодня в знак уважения. "Мы не можем просто продолжать".

Специально обученный персонал всегда следит за вышками для прыжков в воду, подчеркнул представитель. Они следят за тем, чтобы дети не падали в воду во время игры и только опытные пловцы ныряют. Те, кто прыгнул с трех-, пяти- и семи с половиной метров, могут попробовать десять метров. "Вы должны постепенно подниматься к десятиметровой вышке, чтобы оценить прыжок", - сказал представитель. Прыжок с 10-метровой вышки достигает скорости примерно 50 километров в час, требующей минимального контакта с поверхностью воды при входе. "Если область удара равна, удар не будет таким сильным".

Из-за неожиданного поворота событий в бассейне была активирована служба экстренной помощи. 10-метровая вышка, где произошло происшествие, временно закрыта в знак уважения.

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