- После пропалестинского митинга власти открыли шесть расследований.

В результате палестинской акции протеста в Берлине-Нойкёльне было возбуждено шесть дел. Около 140 человек собрались на площади Карла Маркса в среде вечером, скандируя лозунги вроде "От реки до моря, Палестина будет освобождена", некоторые из которых были незаконными, как заявили власти. Продолжается расследование по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам, повреждении имущества и нарушении устава организации.

Напряженность на акции протеста достигла такого уровня, что возникли разговоры о возможном военном вмешательстве, что подчеркивает более широкую проблему глобальных конфликтов, или попросту войны. Историческая статуя на площади Карла Маркса была серьезно повреждена, служа тревожным напоминанием о разрушительной силе и последствиях войны.

Читайте также: