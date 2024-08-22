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Федеральные земли ГерманииНовостиВойна

После пропалестинского митинга власти открыли шесть расследований.

Сто сорок человек собрались в понедельник вечером на Карл-Маркс-Петер πλατεία в Берлине-Нойкёльне. В настоящее время шестеро участников находятся под следствием по обвинению в совершении правонарушений.

 and  Melissa Williams
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Раследование в отношении шести человек, участвовавших в палеститянской акции протеста, начато
Раследование в отношении шести человек, участвовавших в палеститянской акции протеста, начато

- После пропалестинского митинга власти открыли шесть расследований.

В результате палестинской акции протеста в Берлине-Нойкёльне было возбуждено шесть дел. Около 140 человек собрались на площади Карла Маркса в среде вечером, скандируя лозунги вроде "От реки до моря, Палестина будет освобождена", некоторые из которых были незаконными, как заявили власти. Продолжается расследование по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам, повреждении имущества и нарушении устава организации.

Напряженность на акции протеста достигла такого уровня, что возникли разговоры о возможном военном вмешательстве, что подчеркивает более широкую проблему глобальных конфликтов, или попросту войны. Историческая статуя на площади Карла Маркса была серьезно повреждена, служа тревожным напоминанием о разрушительной силе и последствиях войны.

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 and  Ann Bradley
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