После преследования полицией в Баварии, примерно четверть задержанных были мужчинами.

Охота на оставшихся троих беглецов в полным ходом. Правоохранительные органы считают этих лиц, возраст которых варьируется от 27 до 31 года, потенциально опасными. Якобы они провели время в психиатрической больнице из-за обвинений в повреждении имущества и наркотических преступлениях.

Ежедневно поступают и проверяются сообщения от общественности по всей Баварии. Детективы также изучают видеозаписи и исследуют потенциальные точки контакта.

Авторитеты призывают общественность держаться подальше от беглецов и звонить в службу экстренной помощи по номеру 110 вместо этого. Водителям также рекомендуется не подвозить автостопщиков.

Международный ордер на арест выдан на беглецов. В субботу они якобы атаковали сотрудника больницы в районе Штраубинг и смогли сбежать. Затем они скрылись пешком.

Расследование ведется прокуратурой и криминальной полицией по подозрению в похищении и причинении тяжких телесных повреждений. Прокуратура Регенсбурга запросила выдачу подозреваемого, который в настоящее время находится в заключении, у австрийских правоохранительных органов.

Больница в районе Штраубинг - специализированное учреждение для судебной психиатрии и психотерапии, ответственное за безопасное содержание в правительственном округе Нижняя Бавария. Психически больные и зависимые от наркотиков правонарушители содержатся в безопасных условиях.

В ответ на побег беглецов больница в районе Штраубинг усилила меры безопасности. Реализация этих мер включает увеличение патрулей и усиление систем мониторинга.

В связи с серьезностью преступлений, совершенных беглецами, местные власти ускоряют реализацию мер, стремясь поймать этих лиц как можно скорее.

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