- После пожара на складе в Гамбурге, источник пожара остается неизвестным.

Следующим утром после пожара в ангаре в Билброке его причина остается невыясненной. Примерно в 2 часа ночи пожарные провели повторный осмотр места происшествия и не обнаружили новых горячих точек, как сообщил представитель пожарной службы Гамбурга утром. Количество пострадавших осталось прежним за ночь. Расследование причин пожара продолжается.

Вторник послеобеденное время было отмечено беспокойством из-за клубящегося дыма в небе над Гамбургом. Preliminary assessments suggest that the warehouse housed shredded plastic in its roughly 30 by 15 meter area. Два человека были доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

Жителям было рекомендовано закрыть окна и двери.

В разгар инцидента пожарная служба направила 124 сотрудников на место происшествия, как сообщил представитель. Из-за интенсивного производства дыма жителям районов Билброк и Билльштедт было рекомендовано держать окна и двери закрытыми.

По прибытии на место пожара firefighters обнаружили пятерых человек. Двое из них показали признаки отравления угарным газом и были отправлены в больницу.

Билброк известен как один из крупнейших промышленных районов Гамбурга, где расположены многие известные компании.

После пожара в ангаре пострадавшая компания может быть вынуждена искать альтернативные [хранилища] для продолжения своей деятельности. Несмотря на продолжающееся расследование, страховые компании могут потребовать подробные записи об утерянном инвентаре из предыдущих [хранилищ].

