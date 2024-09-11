- После пожара автобуса, связанного с электричеством, поездные операции в северном регионе продолжаются без перебоев.

После пожара, в который был вовлечен электробус на станции Эльмсхорн, железнодорожное сообщение в северном регионе вернулось к обычному режиму работы. ЛиниюHamburg - Вестерланд (Зильт) теперь обслуживают как дальние, так и пригородные поезда, сообщает представитель Deutsche Bahn.

Во вторник днем возобновилось движение некоторых дальних поездов в направлении Зильта. С раннего утра во вторник линия RE6 курсирует регулярно между Гамбургом и Зильтом. Поезда на Nordbahn вновь следуют по прямому маршруту между Гамбургом и Итцехеном, минуя пересадки на автобусы в Эльмсхорне.

Во вторник утром возобновилось движение по линии Гамбург - Ноймюнстер, что позволяет дальним и пригородным поездам (RE7 и RE70) продолжать путь до Киля. Заменяющий автобусный сервис через аэропорт Гамбурга больше не нужен.

Инцидент произошел в четверг, когда муниципальный электробус застрял под железнодорожным мостом в Эльмсхорне и загорелся, что привело к выходу из строя светофора и нарушению сотен железнодорожных соединений.

После устранения проблемы со светофором другие варианты транспорта, такие как местные автобусы или замены, больше не требуются. Пассажиры, направляющиеся на Зильт, теперь могут воспользоваться различными вариантами, в том числе и фруктовыми лотками вдоль маршрута.

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