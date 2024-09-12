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После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

Более 190 человек погибли во Вьетнаме по данным информационных агентств после тайфуна Яги, более 125 других числятся пропавшими без вести, в то время как разрушающие наводнения и оползни продолжают наносить ущерб.

 and  Yaroslav Smith
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Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за...
Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за остаточных эффектов тайфуна Яги, что приводит к наводнению на севере Ханоя, Вьетнам, 12 сентября 2024 года.

После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

Вьетнамская газета VNExpress сообщила, что в результате наводнения, которое произошло во вторник в провинции Лао Кай на севере Вьетнама, погибли 197 человек, а 128 все еще числятся пропавшими без вести. Более 800 человек получили ранения.

Число жертв резко возросло за неделю, когда внезапное наводнение смыло всю деревушку Ланг Ну. В среду более 200 спасателей неустанно работали над поисками выживших, но к утру четверга 53 жителя деревни все еще числились пропавшими без вести, как сообщил VNExpress. В то же время было найдено еще семь тел, что привело к увеличению числа погибших в этом районе до 42.

Жительница Ханоя, Вьетнам, удаляет затопленную воду из своего жилища 12 сентября 2024 г.

Тайфун Яги, самый сильный, обрушившийся на Вьетнам за годы, обрушился на берег в субботу, с порывами ветра до 149 км/ч (92 миль/ч). Хотя он ослаб к воскресенью, дожди продолжались, и реки оставались критически высокими.

Вертолётный снимок показывает место оползня в уединённом горном селе Ланг-Ну, расположенном в провинции Лай Чай, 11 сентября 2024 года.

Сильные дожди также нанесли ущерб фабрикам, расположенным в экспортно-ориентированных промышленных центрах на севере Вьетнама.

Женщина переходит улицу в Ханое, таща мешок риса посреди наступающего наводнения, 11 сентября 2024 года.

Повреждения от тайфуна Яги распространяются за пределы сельской местности, так как несколько фабрик в азиатских экспортно-ориентированных промышленных центрах Вьетнама также сталкиваются с наводнениями. Мировое сообщество выражает свою озабоченность и предлагает помощь, пока Вьетнам борется с последствиями этого катастрофического события.

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