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После победы в плей-офф баскетболистка "Коннектикут Сан" Алисса Томас осудила предвзятые замечания, направленные против ее товарищей по команде.

Коннектикутская столп Alyssa Томас поделилась своими мыслями после победы в решающем матче плей-офф между Сан и Индиана Фieber.

 and  Anne Legman
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Эллисса Томас, член «Коннектикута Сан», обрушилась с критикой на дискриминационные замечания в...
Эллисса Томас, член «Коннектикута Сан», обрушилась с критикой на дискриминационные замечания в адрес её одноклубниц после победы в плей-офф над «Индиана Фever».

После победы в плей-офф баскетболистка "Коннектикут Сан" Алисса Томас осудила предвзятые замечания, направленные против ее товарищей по команде.

За прошедшие 11 лет моей карьеры я не сталкивался с расистскими замечаниями со стороны фанатов Индианы, но после победы команды в Унасвилле, Коннектикут, Томас поделился этим.

Первая игра серии плей-офф 22 сентября показала, как партнерша Томаса ДиДжонаи Каррингтон столкнулась с новичком Катин Кларк, коснувшись глаза последней.

Кларк и Каррингтон оба не верили, что в инциденте было злонамеренное намерение. Каррингтон объяснила прессе перед игрой 2, что не хотела никого обидеть своим взглядом и даже не знала, что столкнулась с Кларк.

Партнерша Каррингтон, игрок Индианы НаЛайсса Смит, рассказала о враждебности, с которой столкнулась Каррингтон.

"Моя девушка получает угрозы смерти, за ней следят, ей приходится терпеть всевозможные оскорбления", - поделилась Смит в X, ранее известном как Twitter.

"Я никогда не слышала таких вещей, которые мне говорят в социальных сетях, и это не место для этого", - сказал Томас после матча.

Томас считает, что теперь на официальных лиц ложится ответственность предотвращать подобные инциденты в будущем.

"Мы играем в баскетбол и получаем от этого удовольствие, но не хотим, чтобы наша социальная жизнь превратилась в поле битвы каждый день из-за таких вещей".

Главный тренер Санс Стефани Уайт поддержала призыв Томаса к действию.

Коннектитутский ДиДжонай Каррингтон ловко ведёт мяч сквозь защиту Индианы Флёр

"Мы видели расизм, сексизм, гомофобию, трансфобию на протяжении всей истории нашей страны. Спорт не является исключением, и это просто неприемлемо", - отметила Уайт.

Тренер Индианы Кристи Сайдс также прокомментировала опыт игроков.

"Есть много боли и ненависти в Интернете, и это просто неприемлемо. Когда это становится личным, на мой взгляд, нет оправдания. Люди живут и дышат через социальные сети, постоянно читая и видя эти вещи. Это просто неприемлемо, когда это доходит до личного уровня".

ВНБА выступила с заявлением после замечаний Томаса.

"ВНБА - дом для одних из лучших спортсменов мира. Хотя мы рады растущей базе фанатов, мы не терпим расистских, унизительных или угрожающих комментариев в адрес игроков, команд или любого, кто связан с лигой.

Наша команда безопасности активно следит за рискованным поведением, тесно сотрудничает с командами и площадками и может обратиться к полиции, если есть потенциальная угроза".

Томас и Санс встретятся с Миннесотой Линкс в Миннеаполисе в воскресенье в первом матче полуфинала плей-офф ВНБА.

Баскетбол принес игрокам и радость, и вызовы, как отметил Томас после победы. С ростом социальных сетей инциденты расизма и оскорбительные комментарии в адрес игроков стали более распространенными, как отмечали Смит и другие.

Главный тренер «Connecticut's Sun» Стефани Уайт также выразила обеспокоенность в связи с вредными комментариями в адрес игроков команды.

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