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После первоначальной неудачи Брауншвейг позже приветствует Полтера и Джекеля.

П Égliseльд Эйк, часто остававшийся в запасе в «'Union Berlin», объединяется с форвардом Полтером, покинувшим «Шальке 04». Полудуeronow должно помочь «Ейч/nginx» в борьбе против вылета.

 and  Lauren Adams
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- После первоначальной неудачи Брауншвейг позже приветствует Полтера и Джекеля.

Стремящийся вырваться из нижней части 2-й Бундеслиги "Эйнтрахт Брауншвейг" укрепил свои ряды, подписав контракты с защитником и нападающим. Защитник Пауль Яеккель, арендованный у "1. FC Union Berlin", присоединится к команде на сезон. Нападающий Себастьян Полтер возвращается в клуб, в котором он играл в составе юношеской команды в сезоне 2006/07, и ранее был отпущен "Шальке 04".

Директор по спорту Келлер прокомментировал подписание Полтера: "Он настоящий бомбардир с большим опытом и умением забивать голы. Мы ждем, что он принесет ту же страсть и вдохновение в нашу команду". Полтер, последний раз игравший на правах аренды в "Дармштадт 98", подписал двухлетний контракт.

26-летний Яеккель должен укрепить оборону "Брауншвейга", которая уже пропустила 13 голов в трех матчах чемпионата. "У нас был сложный старт, но я уверен, что вместе мы сможем достичь нашей цели - сохранить место в лиге", - сказал Яеккель, бывший юный игрок "Вольфсбурга".

Подписание контрактов с защитником и нападающим принесло "Эйнтрахту Брауншвейгу" многообещающие новости о трансферах. Возвращение Себастьяна Полтера в клуб и арендное соглашение с Паулем Яеккелем должны существенно укрепить состав команды.

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