Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиКомиссия

После перехода, кто выступает в качестве ведущей фигуры власти Германии?

В ближайшие два года Кубок мира теряет для штрафного удара Мануэля Нойера. Престижный голкипер принял решение покинуть национальную команду. Наиболее вероятным претендентом на место Нойера считается расположенный по умолчанию кандидат.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Возможен лиMarc-André тер Штеген он заменил Мануэля Неуэра в качестве основного вратаря в немецкой...
Возможен лиMarc-André тер Штеген он заменил Мануэля Неуэра в качестве основного вратаря в немецкой национальной команде (ворота ДФБ)?

- После перехода, кто выступает в качестве ведущей фигуры власти Германии?

Мануэль Нойер положил конец своему правлению в сборной Германии. После впечатляющих восьми крупных турниров в качестве основного вратаря 38-летний победитель чемпионата мира 2014 года завершает свою международную карьеру, решив сосредоточиться исключительно на клубе FC Bayern Munich. Кто возьмет на себя его эстафету в сборной Германии?

Марк-Андре тер Штеген

При взгляде на потенциальных претендентов, Маркус-Андре тер Штеген (32) из FC Barcelona кажется наиболее вероятным преемником Нойера. Несмотря на годы, проведенные в тени в национальной команде, теперь, похоже, пришло время сиять тер Штегену. Даже на Евро этим летом он не смог сместить Нойера после его вынужденного перерыва и снова остался на скамейке запасных. Тем не менее, тер Штеген может похвастаться 40 appearances за Германию и имеет больше опыта, чем все остальные претенденты.

Кевин Трапп

Кевин Трапп (34) из Eintracht Frankfurt также может похвастаться приличным опытом. Однако его исключение из состава Евро, похоже, предпочло Оливеру Бауманну (34) из TSG Hoffenheim, что может указывать на то, что Трапп не является фаворитом на первое место. Трапп заработал 9 caps, столько же, сколько Бернд Лено (32) из FC Fulham. Хотя они могут быть рассмотрены для состава, они вряд ли составят серьезную конкуренцию тер Штегену. Возможно, Стефану Ортеге (вторичный вратарь Манчестер Сити) также представится шанс.

Александр Нюбель

Александр Нюбель оказал значительное влияние на VfB Stuttgart во время их победного сезона прошлого года, по словам тренера Себастьяна Хёнесса. Несмотря на то, что он был проигнорирован в составе Нэгльсмана на Евро, его вызвали на подготовительные мероприятия. DFB следит за ним, и если он сможет продолжить впечатляющую игру, которую он показал в предыдущем сезоне Бундеслиги, записав 11 сухих матчей, он, наконец, сможет заявить о себе в национальной команде.

Нойо Атуболу

Нойо Атуболу, 22 года, из SC Freiburg мог похвастаться впечатляющим сезоном, сохранив ворота в неприкосновенности 10 раз - только двое вратарей в лиге показали лучший результат. Несмотря на впечатляющую игру в своем дебютном сезоне в Бундеслиге, молодого вратаря критиковали, что разочаровало его бывшего тренера Кристиана Штрейха. "Трудно не заметить выдающиеся выступления и потенциал, продемонстрированные Атуболу", - сказал Штрейх. Хотя он еще не является серьезным претендентом на первое место и не дебютировал в мужской национальной команде, Атуболу может стать ценным дополнением к составу DFB в будущем.

Комиссия выразила интерес к возможной смене вратаря в сборной Германии после ухода Мануэля Нойера. Маркус-Андре тер Штеген, с его десятилетним опытом и 40 appearances за Германию, является фаворитом на то, чтобы взять эстафету у Нойера.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После затопления роскошной яхтыNear Siciliy, были приняты такие меры.
Главные темы

Тех-бизнесмен Линч входит в число найденных погибших.

Британский миллиардер Майк Линч входит в число шести погибших после опрокидывания роскошной яхты у берегов Сицилии. Поздно ночью итальянскими спасателями было найдено тело последнего пропавшего. До сих пор числится пропавшей без вести женщина, спасатели с помощью подводного дрона продолжают...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами
Главные темы

Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами

Вirth messengerсудия (BGH) в Карлсруэ занималась делом о отрицании Холокоста в четверг. Третий отделение по уголовным делам рассматривало оправдание женщины, которая ранее была признана виновной в разжигании ненависти. Она отвергла Холокост в письме в налоговую службу. Суд ожидается вынести...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил
Главные темы

Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил

Законодательный орган Таиланда отложил утверждение поправок к избирательному закону в четверг, когда демонстранты стремились разрушить барьеры входа в парламент в столице, побуждаемые недовольством об uts

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Унаследует ли відбуший Преемник возможность продемонстрировать свои навыки в течение длительного...
Главные темы

Выбор Нагельсмана: какой вратарь забирает место на чемпионате мира?

Национальная сборная участвует без Мануэля Нойера, Илькая Гюндогана, Тони Крооса и Томаса Муillera. Юлиан Нагельсманн faces сложные решения. Основная цель остается неизменной.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

После затопления роскошной яхтыNear Siciliy, были приняты такие меры.
Главные темы

Тех-бизнесмен Линч входит в число найденных погибших.

Британский миллиардер Майк Линч входит в число шести погибших после опрокидывания роскошной яхты у берегов Сицилии. Поздно ночью итальянскими спасателями было найдено тело последнего пропавшего. До сих пор числится пропавшей без вести женщина, спасатели с помощью подводного дрона продолжают...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
После предоставления 41 представлений, Мюриц-Сага, лучший открытый театр в Мекленбурге-Передней...
Федеральные земли Германии

Приблизительно 19 000 посетителей отмечают завершение периода на открытом воздухе в Муриц-Саге

Согласно художественному директору Нильсу Дувелли, число посетителей в Варнемюнде на Müritz восстановилось после спада, вызванного коронавирусом, и хорошая погода способствует этому.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Мероприятие по задержанию проведено, подозреваемый в причинении телесных повреждений, подозреваемый...
Федеральные земли Германии

На обочине улицы произошел инцидент с ножом, пострадали несколько человек.

В полночь к полицейскому участку подходит 44-летний мужчина с порезами. Он утверждает, что его ограбили ножом на Ringbahn. Мужчину задерживают.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
По завершении инцидента правоохранительные органы закрепили образовательное учреждение для...
Панорама

Четыре сирийских брата и сестры задержаны после нападения на учителя.

Четыре сирийских брата и сестры задержаны после нападения на учителя. В конце июля в Веdele, близ Гамбурга, произошел инцидент со ножевым ранением в центре взрослого образования. Через месяц после этого четверо подозреваемых, предположительно братья, были арестованы. В среду окружной суд Ицехоэ выдал ордеры на арест 15, 19 и двух 21-летних

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно