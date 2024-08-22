- После перехода, кто выступает в качестве ведущей фигуры власти Германии?

Мануэль Нойер положил конец своему правлению в сборной Германии. После впечатляющих восьми крупных турниров в качестве основного вратаря 38-летний победитель чемпионата мира 2014 года завершает свою международную карьеру, решив сосредоточиться исключительно на клубе FC Bayern Munich. Кто возьмет на себя его эстафету в сборной Германии?

Марк-Андре тер Штеген

При взгляде на потенциальных претендентов, Маркус-Андре тер Штеген (32) из FC Barcelona кажется наиболее вероятным преемником Нойера. Несмотря на годы, проведенные в тени в национальной команде, теперь, похоже, пришло время сиять тер Штегену. Даже на Евро этим летом он не смог сместить Нойера после его вынужденного перерыва и снова остался на скамейке запасных. Тем не менее, тер Штеген может похвастаться 40 appearances за Германию и имеет больше опыта, чем все остальные претенденты.

Кевин Трапп

Кевин Трапп (34) из Eintracht Frankfurt также может похвастаться приличным опытом. Однако его исключение из состава Евро, похоже, предпочло Оливеру Бауманну (34) из TSG Hoffenheim, что может указывать на то, что Трапп не является фаворитом на первое место. Трапп заработал 9 caps, столько же, сколько Бернд Лено (32) из FC Fulham. Хотя они могут быть рассмотрены для состава, они вряд ли составят серьезную конкуренцию тер Штегену. Возможно, Стефану Ортеге (вторичный вратарь Манчестер Сити) также представится шанс.

Александр Нюбель

Александр Нюбель оказал значительное влияние на VfB Stuttgart во время их победного сезона прошлого года, по словам тренера Себастьяна Хёнесса. Несмотря на то, что он был проигнорирован в составе Нэгльсмана на Евро, его вызвали на подготовительные мероприятия. DFB следит за ним, и если он сможет продолжить впечатляющую игру, которую он показал в предыдущем сезоне Бундеслиги, записав 11 сухих матчей, он, наконец, сможет заявить о себе в национальной команде.

Нойо Атуболу

Нойо Атуболу, 22 года, из SC Freiburg мог похвастаться впечатляющим сезоном, сохранив ворота в неприкосновенности 10 раз - только двое вратарей в лиге показали лучший результат. Несмотря на впечатляющую игру в своем дебютном сезоне в Бундеслиге, молодого вратаря критиковали, что разочаровало его бывшего тренера Кристиана Штрейха. "Трудно не заметить выдающиеся выступления и потенциал, продемонстрированные Атуболу", - сказал Штрейх. Хотя он еще не является серьезным претендентом на первое место и не дебютировал в мужской национальной команде, Атуболу может стать ценным дополнением к составу DFB в будущем.

Комиссия выразила интерес к возможной смене вратаря в сборной Германии после ухода Мануэля Нойера. Маркус-Андре тер Штеген, с его десятилетним опытом и 40 appearances за Германию, является фаворитом на то, чтобы взять эстафету у Нойера.

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