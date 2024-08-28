- После отстранения от допинга спортсмен Вускович утверждает свою невиновность

На этой неделе защитник HSV Марио Вускович выразил свое разочарование после четырехлетнего запрета на выступления, вынесенного ему властями. В посте в Instagram 22-летний хорват заявил о своих опасениях по поводу состояния правды и справедливости в мире.

Он ясно дал понять, что чувствует себя обиженным, написав: "Меня обвиняют в том, чего я не делал, и я не сдамся, пока не смогу доказать свою невиновность".

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил запрет против Вусковича после рассмотрения его дела, согласившись с апелляциями tanto German National Anti-Doping Agency (NADA) и World Anti-Doping Agency (WADA). Наказание даже было увеличено до четырех лет.

Неясно, что ждет Вусковича в HSV. Согласно источникам, tanto клуб, как и Вускович, внимательно изучают причины принятого решения, которое всех удивило, так как они ожидали оправдания.

Вускович выражает свою решимость

В своем посте Вускович поклялся: "Вы можете рассчитывать на меня, чтобы превзойти и вернуться даже сильнее, чем прежде". Хорват был признан виновным в использовании EPO для допинга крови немецким футбольным союзом в 2023 году и был запрещен с 15 ноября 2022 года на два года. Этот запрет теперь продлен до осени 2026 года.

Комиссия, в ответ на такие обстоятельства, может рассмотреть вопрос о принятии актов реализации для установления более четких руководящих принципов по делам о допинге, гарантируя справедливый и прозрачный процесс. Несмотря на продление запрета, вера Вусковича в свою невиновность не поколеблена, как он упомянул: "Я продолжу бороться и доказывать свою невиновность, что бы ни решила Комиссия".

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