- После отмены в Вене, Тейлор Свифт продолжает свой тур в Лондоне.

После отмены концертов в Австрии из-за угрозы террора, американский музыкант Тейлор Свифт готовится возобновить свой тур в Лондоне. Пять концертов запланированы на стадионе Уэмбли. 34-летняя Свифт впервые после отмены должна выйти на сцену сегодня, ранее в июне она уже давала несколько концертов.

На прошлой неделе три шоу Свифт в Вене были отменены после того, как австрийские власти заподозрили исламистов в планировании теракта. 19-летний главный подозреваемый уже опроверг обвинения, а двое других молодых людей все еще находятся под стражей.

Мэр Лондона Садик Хан заверил фанатов, что полиция имеет опыт работы с такими крупными мероприятиями и тесно сотрудничает с следователями. "Мы рады снова приветствовать Тейлор Свифт", - сказал Хан в интервью Sky News.

Полиция заявила, что нет никаких доказательств того, что расследование в Австрии повлияет на предстоящие события в Лондоне. Свифт запланировала пять концертов в ближайшие дни.

Сегодняшний концерт должен начаться днем, а шоу начнется примерно в 6 часов вечера (CET). Главное шоу запланировано на 8:15 вечера (CET), согласно порталам билетов.

На прошлой неделе австрийская полиция обнаружила планы предполагаемого исламистского нападения прямо перед концертом в Вене, что привело к отмене трех шоу. Свифт еще не комментировала угрозу.

С тех пор австрийская разведка идентифицировала пятерых человек, которые, как считается, входили в круг наблюдаемых угроз. Эти люди должны были работать в зонах обслуживания и питания на концертах, согласно заявлению министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера.

Несмотря на отмену концертов в Вене, фанаты Свифт, известные как "Свифтси", собрались на улицах, чтобы праздновать, поют ее песни, обмениваются браслетами и делают селфи. Подобные празднования также проходили в Лондоне перед ее возвращением.

Несколько недель назад Королевский морской оркестр также отдал дань уважения Свифт, исполнив версию ее хита "Shake It Off" во время смены караула на Букингемском дворце. Даже официальный твиттер-аккаунт королевской семьи опубликовал видео выступления.

Свифт, известная своими хитами "Я могу это сделать с разбитым сердцем" и "Лавандовый туман", также давала концерты в Германии в рамках своего "Eras Tour". Ее последний концерт в Лондоне запланирован на вторник, после чего она продолжит тур в Канаде в ноябре.

♪ Ожидаемое выступление Тейлор Свифт на стадионе Уэмбли начинается сегодня, отмечая ее возвращение на сцену после отмены концертов из-за угрозы террора в Австрии. ♪ После перерыва лондонские фанаты с нетерпением ждут ♪ Тейлор Свифт ♪ исполнить свои популярные хиты, такие как "Я могу это сделать с разбитым сердцем" и "Лавандовый туман".

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